Mónica García tacha de "bluf" el informe de la UCO sobre los sobres con dinero para Ábalos

La ministra de Sanidad, Mónica García, tachó este sábado de "bluf" el contenido del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre los sobres con dinero en efectivo que el PSOE entregaba al exsecretario de Organización y exministro José Luis Ábalos.

García hizo estas declaraciones a la prensa antes de participar en la manifestación por la paz en Gaza que se celebró el sábado en el centro de Madrid, donde minimizó las novedades judiciales sobre el caso de corrupción que afecta a quien fuera 'mano derecha' de Pedro Sánchez en el Ejecutivo y en el PSOE.

La derecha "hace grandísimos titulares"

La ministra de Sumar acusó a la derecha de "hacer grandísimos titulares" para tratar de erosionar al Ejecutivo y tapar la movilización ciudadana en las calles en favor de Gaza, por lo que rechazó valorar el contenido del informe de la UCO que detalla que José Luis Ábalos recibió más de 90.000 euros en metálico de su formación política mientras estuvo al frente.

"Hay quienes siguen insistiendo en derrocar a un Gobierno legitimo con malas artes políticas y este Gobierno tiene mucho recorrido y va a estar hasta el año 2027 porque somos honrados y hacemos el trabajo bien y porque hacemos que este país avance", dijo.

La UCO revela que el PSOE hacía pagos en efectivo a Ábalos y a Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil ha reflejado en un informe enviado al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo' que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, sin que algunos de esos pagos se reflejen en el registro de liquidaciones por gastos aportado por el PSOE.

En el informe, al que ha accedido Onda Cero, la UCO indica que, "de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo". En concreto, alude a "un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97" euros.

Los investigadores explican que, de las conversaciones entre el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz".

La Guardia Civil expone que "el análisis conjunto de la documentación aportada por el PSOE, frente a las evidencias digitales (las conversaciones), ha permitido establecer en algunos casos una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas".