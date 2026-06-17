Marta García Aller explica el movimiento de Junts al solicitar debatir un adelanto electoral: "Es una ecuación imposible"

La semana política en España ha comenzado con el fracaso de la iniciativa de Junts para celebrar un debate y una posterior votación sobre la conveniencia de adelantar las elecciones generales ante la situación de bloqueo en las Cortes. La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría, ha rechazado la propuesta, una decisión que ha generado críticas durante la tertulia de Más de uno.

Antonio Casado ha destacado que el veto de la Mesa del Congreso a este debate rompe con "el derecho de los diputados a la iniciativa", pese a que la última palabra sobre la convocatoria de elecciones corresponda al presidente del Gobierno.

El tertuliano ha señalado además que la propuesta de Junts equivale en la práctica a una moción de censura y la contradicción que esto supone. Ha recordado que la formación independentista ha asegurado en varias ocasiones que no apoyaría una moción de censura porque supondría respaldar al Partido Popular y votar junto a Vox, aunque, a su juicio, "esto viene a ser lo mismo si de verdad prosperase" la iniciativa que empujado la formación independentista.

En opinión de Casado, de haberse celebrado la votación habría salido adelante porque "la convocatoria de elecciones responde a un clamor social". Según su análisis, Junts intenta responder a ese sentimiento al mismo tiempo que se mantiene al margen de sus consecuencias.

Un problema para Junts en Cataluña

Sobre esta cuestión, Marta García Aller ha apuntado que la formación de Carles Puigdemont "tiene un problema serio en Cataluña" porque Aliança Catalana le está disputando espacio político y se ve perjudicada por su cercanía al Gobierno de España.

La formación independentista, ha explicado, no quiere aparecer como cómplice de un Gobierno rodeado por la corrupción, pero tampoco facilitar unas elecciones que puedan desembocar en un Ejecutivo formado por PP y Vox. Una situación que ha definido como "una ecuación imposible": "O eres una cosa o eres la otra, pero no puedes elegir no ser ninguna de las dos". A su juicio, Junts trata de mantener ese difícil equilibrio mediante "escenificaciones que al final no van a ningún puerto".

"Escenificaciones que al final no van a ningún puerto"

Para finalizar, John Müller ha destacado que el control de la Mesa del Congreso por parte del Ejecutivo no tiene relación con la posición de debilidad parlamentaria que actualmente atraviesa el Gobierno de coalición. El periodista ha recordado que fue "un éxito" para Pedro Sánchez conseguir una mayoría tan sólida en este órgano cuando se constituyó en 2023, incluso antes de su investidura como presidente.