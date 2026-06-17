Junts da esperanzas al PP con lo que ERC ve como la "antesala de una moción de censura" mientras que el Gobierno lo tacha de "cobardía"

La mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo se tambalea en el Congreso. El registro de una enmienda de Junts con el PP para exigir elecciones dan esperanzas de cambio a los populares y, aunque la Mesa no ha admitido las propuestas presentadas al impedir su votación, este movimiento ya ha sacudido la Cámara.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado en los pasillos del Congreso que la enmienda de Junts supone "la antesala de una moción de censura". Para el dirigente republicano, este pacto visibiliza una alternativa con "forma de una mayoría de derechas", compuesta además por PP y Vox, una mayoría sobre la que ironizaba con un "pues nada, si se gustan..."

Para Patxi López, "el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos"

El PSOE ha reaccionado con dureza a través de su portavoz, Patxi López, quien ha tachado la maniobra como "el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos". Los socialistas critican que intenten hacer caer al Ejecutivo mediante esta vía, denunciando que "como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa a través de una enmienda, pero no cuela".

López ha retado de esta manera a que los populares den el paso y presenten una moción de censura real junto a Vox y su "prioridad nacional" para comprobar "quién se suma" en el hemiciclo. El portavoz de los socialistas ha recordado que si logran más votos, se cambiará el Gobierno, pero que mientras tanto el PSOE seguirá gobernando para las "mayorías sociales".

En esta línea, el portavoz socialista ha remarcado que ellos se juntarán con los colectivos que disfrutan del "verano joven" y con "la ciudadanía de Extremadura", además de con quienes "cobran el salario mínimo" o han visto subidas sus pensiones.

Por otra parte, al ser preguntado por la tensa comparecencia de la directora de la Guardia Civil en el Senado, Mercedes González, Rufián ha admitido que no la estaba siguiendo. No obstante, ha criticado el formato de estas comisiones, lamentando que "se lee demasiado" y recomendando a los políticos que intervienen en ellas que "lean menos, sobre todo si se lo creen".