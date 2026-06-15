TERTULIA EN MÁS DE UNO

María Dabán: "Lo bajo que están cayendo algunos por defender las joyas de Zapatero"

La periodista ha criticado en la tertulia de Más de uno la defensa que algunos están haciendo de las joyas de Zapatero. Cree que hay un nivel de podredumbre en el partido y en el Gobierno que resulta "insoportable".

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ondacero.es

Madrid |

María Dabán: "Lo bajo que están cayendo algunos por defender las joyas de Zapatero"

La periodista María Dabán ha analizado la defensa que algunos están haciendo de las joyas de Zapatero. Ella considera que hay algunos que están cayendo muy bajo por defender al expresidente: "Hemos pasado de decir que esto no eran las joyas de Sissi por parte de Luis Arroyo a decir que es normal recibir regalos por 1,3 millones".

"No es normal. En teoría, tienes que declarar los regalos que te hacen en tu boda y resulta que ahora va a ser normal que un expresidente se quede con joyas por valor de 1,3 millones de euros", ha comentado la periodista.

Además, Dabán compara el asunto de las joyas de Zapatero con los trajes de Camps: "Yo no sé lo que valían los trajes de Camps, pero claro, que ese señor fue al banquillo por unos trajes, el cohecho impropio".

También se pregunta si el caso de las joyas sería un "cohecho impropio" y ha analizado la reacción de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez.

hay es un nivel de podredumbre en el partido y en el Gobierno que resulta insoportable

"Su reacción diciendo que hay una ofensiva para acabar con el gobierno antes del verano es realmente asombrosa. Lo que hay es un nivel de podredumbre en el partido y en el Gobierno que resulta insoportable.

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