Lara Hernández deja Sumar después de archivarse el expediente de acoso laboral contra ella

La hasta ahora coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, anunció este miércoles que abandona la militancia en el partido, y por supuesto sus cargos en él, después de haberse archivado el expediente de acoso laboral que se presentó contra ella. Lo hizo en rueda de prensa en la que aclaró que no se va por cansancio ni frustración, y que es una decisión "no exenta de dolor".

La exmilitante ha informado que vuelve a su trabajo de profesora de Filosofía y no se presentará a la asamblea de Movimiento de Sumar el próximo día 11. Hernández explicó que el pasado 21 de junio quedó archivado el expediente que se le abrió por supuesto acoso laboral, y que divulgó al dimitir su exsecretaria de Organización Laura Moreno. Según la expedientada, se archivó por falta de pruebas, porque los trabajadores "supuestamente afectados" decidieron no participar y algunos de los seis altos cargos denunciantes en su nombre "rectificaron a última hora" y dijeron no haber sido testigos de ese supuesto acoso.

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