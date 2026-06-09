Dimite la número tres de Sumar y crece la tensión en el partido: abierta una investigación por acoso laboral a Lara Hernández

La crisis interna en Movimiento Sumar suma un nuevo episodio. Laura Moreno, hasta ahora secretaria de Organización y número tres de la formación, ha presentado su dimisión denunciando "injusticias" y una "falta de respeto" por parte de la dirección del partido. En su carta de renuncia, además, revela la existencia de una investigación interna por presuntos comportamientos de acoso laboral atribuidos a la coordinadora general de la organización, Lara Hernández.

La salida de Moreno, conocida este martes, se produce oficialmente por "motivos personales", según han trasladado fuentes de Movimiento Sumar. Sin embargo, la ya exdirigente expone en una carta dirigida al Grupo Coordinador, máximo órgano de dirección entre asambleas, un profundo malestar con el funcionamiento interno del partido y con el liderazgo de Hernández.

Moreno asegura haber sido "apartada progresivamente" de sus responsabilidades y aislada de las estructuras de la organización por defender lo que consideraba los compromisos adquiridos por el proyecto político. En el escrito, relata diversos desencuentros con Lara Hernández sobre cuestiones estratégicas y organizativas, desde la política de alianzas en Andalucía y Castilla y León hasta la constitución territorial del partido en la Comunidad Valenciana o la representación de Sumar en reuniones con otras formaciones políticas.

Según la exsecretaria de Organización, en todas estas cuestiones terminó imponiéndose el criterio de Hernández. También critica la paralización de procesos de constitución territorial pendientes y la decisión de no nombrar a un nuevo cocoordinador estatal tras la salida de Carlos Martín.

Moreno afirma que seis dirigentes institucionales y orgánicos impulsaron un procedimiento tras detectar "comportamientos preocupantes" de la coordinadora general hacia algunos trabajadores de la organización. La exdirigente sostiene además que la situación ha tenido consecuencias personales: "He sufrido un deterioro en mi salud mental por defender un proyecto que, quizá por encima de mí, casi nadie se creía (...) y no soy la única", señala.

Peticiones de dimisión

Las acusaciones han encontrado eco en antiguos cargos de la formación. La escritora y exsecretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, que abandonó el partido en 2024, publicó un mensaje en redes sociales en el que responsabiliza directamente a Lara Hernández del deterioro interno de la organización.

"Yo dimití como coordinadora de Comunicación de Sumar hace ya más de un año. En el año transcurrido desde entonces, han dimitido: la secretaria de Organización, el secretario de Comunicación y hasta el cocoordinador general. ¡Me pregunto quién será responsable del destrozo!", escribió Duval.

En un segundo mensaje, fue más allá y reclamó la salida de Hernández: "Lara Hernández, que lleva meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización, debería dimitir y no presentarse a la siguiente Asamblea de Sumar".

La dimisión de Moreno se suma a una larga lista de bajas en la dirección de Movimiento Sumar. En las últimas semanas abandonó el partido el secretario de Comunicación, David Comas. Antes lo hicieron el cocoordinador Carlos Martín, la propia Elizabeth Duval y otros dirigentes destacados. Todo ello después de que Yolanda Díaz renunciara en junio de 2024 a la coordinación general tras los malos resultados obtenidos en las elecciones europeas, aunque continúa siendo la principal referencia política del espacio desde el Gobierno.

La crisis estalla además en un momento especialmente delicado para la formación. Sumar prepara una asamblea extraordinaria prevista para el próximo 11 de julio, en la que podría abordarse la renovación del liderazgo, al tiempo que participa en el proceso de refundación de la coalición junto a Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes de cara a las próximas elecciones generales.