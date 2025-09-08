REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL

Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

El partido que lidera Carles Puigdemont votará en contra de la propuesta del Ejecutivo, según informa 'La Sexta'

Junts, sobre la reducción de la jornada laboral: "Vemos esta medida como un eslogan, no como un derecho a ganar"

Yolanda Díaz negocia con Puigdemont para intentar sacar adelante esta semana la reducción de la jornada laboral

Madrid |

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo
A pocas horas de que se produzca la votación de la reducción de la jornada laboral en el Congreso, Junts ha confirmado que votará en contra, según ha informado 'La Sexta'.

Fuentes de Trabajo han indicado que la decisión de no apoyar la reducción de la jornada llega después de la reunión de este lunes en la que Sumar y Junts no han llegado a ningún acuerdo, según recoge el citado medio.

Hasta este mismo lunes, desde Sumar han asegurado que las negociaciones con Junts seguían activas para tratar de convencerles de que desistieran de su enmienda de totalidad sobre el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas.

En el partido confiaban en que estas negociaciones dieran sus frutos, aunque finalmente Junts ha decidido mantener su negativa, que se verá reflejada en la votación.

Este mismo lunes el portavoz Josep Rius aseguraba: "Junts quiere que la gente tenga más tiempo para conciliar, pero no a costa de perder puestos de trabajo". Considera que las 37, 5 horas semanales son asumibles para las grandes empresas, pero no para las pymes.

Rius también acusó a Sumar de cometer "un error en la Junta de Portavoces" del Congreso, lo que, a su juicio, provoca que se tenga que valorar el proyecto de manera precipitada.

