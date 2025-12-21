Llega el invierno. 'Winter is coming'. Según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, a las 16:03 horas de este domingo, el Sol alcanzará su menor elevación sobre el horizonte y tendrá en el cielo el arco más corto.

Esto quiere decir que llega el invierno. Esta noche que dejamos atrás ha sido por tanto la noche más larga de todo el año. Tenemos la gran suerte de vivir en un país con muchísimas horas de luz. Bueno, ya ven cuántos expatriados de otros lugares nos están invadiendo, pero a nosotros siempre nos parecen pocas.

Lo que nos mola son esos días tan largos de la primavera y el verano. Pues les voy a hacer un spoiler que les va a encantar: mañana ya empieza a crecer la luz. Es más, el día que llegan los Reyes Magos, ya habremos ganado más o menos media hora de luz, así que muy buenos días, aunque sea de noche en el este de la Península desde donde les hablamos, Barcelona, y ya no les cuento en el oeste.

Lluvia de meteoros, tres lunas llenas y dos eclipses en el invierno astronómico

El invierno astronómico comienza en el hemisferio norte este domingo, 21 de diciembre, a las 16 horas y 3 minutos del horario peninsular, y durará 88 días y 23 horas en los que habrá lluvias de meteoros, tres lunas llenas y dos eclipses.

Ninguno de esos eclipses será visible en España: el primero, un anular de sol, se podrá percibir el 17 de febrero desde la Antártida, el océano Antártico y el sur del océano Índico, y el segundo, total de luna, se verá el 3 de febrero desde América, el este de Asia y Oceanía.

Julia Otero: "Winter is coming"