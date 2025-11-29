Julia Otero, sobre el paradero de Mazón el día de la Dana: "¿Será lo que parece?"

La jueza que investiga la gestión de la Dana que causó 229 muertos en la provincia de Valencia descarta "por el momento" volver a citar a Maribel Vilaplana, periodista que comió con el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la riada. Sin embargo, sí que le ha ofrecido acudir nuevamente a declarar de manera voluntaria al advertir de que es "altamente improbable" que no escuchase a Mazón hablar por teléfono dadas las dimensiones del reservado del restaurante 'El Ventorro', que se han conocido esta semana.

Por otra parte, también ha ofrecido a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que vuelva a declarar de manera voluntaria tras conocer la entrevista que ha ofrecido al programa 'Salvados' en laSexta. Sin embargo, ambas han rechazado el ofrecimiento de la jueza. En un comunicado, Pradas ha explicado que en su declaración ya contó "toda la verdad sobre lo sucedido y vivido el día 29 de octubre".

Nuevos datos sobre la comida en 'El Ventorro'

Esta semana se conocieron nuevos datos relativos a la comida que mantuvieron Carlos Mazón y Maribel Vilaplana en 'El Ventorro' el día de la Dana. El dueño del restaurante aportó una fotografía del reservado que compartieron, así como el menú que pidieron, valorado en 165 euros. Además, se supo que la hora a la que Maribel Vilaplana recogió su coche del parking fueron las 19:47 horas, apenas 20 minutos antes de que se enviase la ES-Alert y Mazón llegase a la reunión del Cecopi.

Julia Otero: "¿Será lo que parece?"

Sobre esto ha reflexionado Julia Otero durante su columna, en la que se ha preguntado si "será lo que parece" o si "parece lo que no fue". Ha explicado que la jueza de Catarroja "no pierde el tiempo" y va "uniendo la línea de puntitos", por lo que ya "toda España sabe la distancia entre 'El Ventorro' y el parking, entre el parking y la Generalitat, y entre ambos lugares y el piso ese de Erasmus del que ya no es president, pero sigue siendo diputado".

La sentencia del Supremo y el juicio al clan Pujol

La presentadora también ha dedicado el inicio del programa a hablar del resto de temas de actualidad de la semana, como la todavía ausencia de sentencia del Tribunal Supremo sobre su condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"La semana termina sin que los jueces del Tribunal Supremo hayan tenido tiempo de redactar aún la sentencia dando las razones de por qué condenaron al ya exfiscal general del Estado. Lo rápido que fue decidir y lo lento que está siendo que escriban por qué", asegura.

El inicio del juicio al clan Pujol también ha copado portadas y Julia Otero se pregunta también si "será lo que parece" para explicar por qué se ha tardado diez años en abrir juicio: "Igual la Justicia tenía la expectativa de que el patriarca no fuera tan longevo".