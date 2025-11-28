La jueza de la DANA descarta "por el momento" volver a citar a la periodista Vilaplana

La jueza que investiga la gestión de la DANA descarta "por el momento" volver a citar a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024. Así lo ha manifestado en un auto, facilitado este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y dictado por la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza 3).

En su resolución, la magistrada descarta volver a citar a Vilaplana, como había solicitado la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos y otra acusación particular. En el escrito, considera que antes debe recibir declaración a otros testigos pertenecientes al equipo de Presidencia de la Generalitat.

En cualquier caso, la instructora deja abierta la posibilidad de recibir declaración otra vez a la periodista si ésta manifestara públicamente o ante el propio juzgado su voluntad de hacerlo de nuevo.

Por otro lado, sobre la entrevista de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, en el programa Salvados, y ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de esa conversación, ha acordado requerir a su defensa para que manifieste en el plazo de un día si desea volver a declarar en sede judicial. Solo si su respuesta es afirmativa se requeriría a la empresa de comunicación Atresmedia la aportación del programa de televisión.

En este sentido, la jueza recuerda que cualquier declaración de un investigado, para que pueda tener "efecto en el proceso", ha de efectuarse con la "oportuna asistencia letrada y en el seno de este procedimiento", pues se trata de "una garantía para la propia investigada".