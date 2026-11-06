El juez rechaza investigar a Zapatero por malversación por no entregar las joyas a Patrimonio

El juez ha rechazado la petición de la Fiscalía de investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunta malversación al quedarse con las joyas que, según el exlíder del PSOE, le habría regalado el rey de Arabia Saudí en 2007, cuando el dirigente socialista estaba al frente del Ejecutivo.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Zapatero pudo incurrir en malversación de caudales públicos al no haber entregado a Patrimonio del Estado las joyas que le regaló el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido, y que se hallaron en una caja fuerte de su oficina en un registro policial el pasado mes de mayo.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama señala que no fue hasta 2013 cuando la ley de Transparencia estableció expresamente que los altos cargos no pueden aceptar regalos que excedan los usos sociales o de cortesía y por tanto, en 2007, no había norma que impusiera que dichos regalos quedaran automáticamente incorporados al patrimonio estatal.

Además de rechazar la imputación de este delito al expresidente, el magistrado ha dictado un segundo auto en el que reconsidera su decisión y acuerda finalmente paralizar las inspecciones abiertas por Hacienda a Zapatero, su mujer, sus hijas, el empresario Julio Martínez Martínez y varias sociedades.

Presunto líder de una red de tráfico de influencias

El magistrado investiga a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su mediación para la concesión del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno otorgó a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

Calama también imputó a Zapatero por presunto delito fiscal y de contrabando tras el hallazgo de las joyas de su despacho, que en dos informes periciales han arrojado un valor de 1,3 y 1,02 millones de euros.

Ahora, el juez tenía que decidir si investigaba a Zapatero por un presunto delito de malversación de caudales públicos después de que así lo sugiriese la Fiscalía Anticorrupción, que veía indicios de este delito en el reconocimiento por parte del expresidente de que no hizo entrega de las piezas de joyería, descubiertas por la Policía Nacional, a Patrimonio del Estado.

El código de buen gobierno carecía de valor normativo

En la resolución en que rechaza imputar a Zapatero por malversación, Calama recuerda que no fue hasta 2013, con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuando se estableció "expresamente" que los altos cargos no pueden "aceptar regalos que excedan los usos sociales o de cortesía y que aquellos obsequio de relevancia institucional deben incorporarse al patrimonio" de la Administración correspondiente.

Frente a ello, explica Calama, "no puede atribuirse eficacia integradora del tipo penal" al Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2005, esto es, bajo Gobierno de Zapatero, puesto que éste era un "instrumento" que aunque "poseía una evidente naturaleza ética y de autorregulación institucional", carecía de "valor normativo suficiente para determinar la titularidad pública de bienes o para ampliar los elementos objetivos del delito de malversación".

Para el instructor, "admitir lo contrario supondría convertir pautas de conducta o principios de buen gobierno en auténticas fuentes de incriminación penal, conclusión incompatible con las exigencias derivadas del principio de legalidad".

Según Calama, que cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para apoyar su exposición, las joyas fueron un regalo recibido en un momento en el que "ninguna norma legal vigente de los hechos establecía su incorporación automática al patrimonio estatal".

"Aun admitiendo que la apropiación de las joyas pudiera suscitar reproches de naturaleza ética o política, no cabe afirmar que constituyeran patrimonio público a efectos del delito de malversación por la mera circunstancia de haber sido recibidos en consideración al cargo, al no existir al tiempo de los hechos una norma legal que determinara su incorporación automática al patrimonio estatal", resume.