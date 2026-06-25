El juez Calama insta a los juzgados de Madrid a investigar las filtraciones del caso Plus Ultra

Última hora del caso Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado a los juzgados de Madrid que investiguen las filtraciones producidas en el caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, e identifique a sus responsables.

Calama, que no tiene competencia para investigar estas filtraciones, ha dictado un auto en el que advierte de "la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas".

Subraya el magistrado que, desde el momento en que se dio traslado de la causa a las partes personadas, se han producido filtraciones constantes e inmediatas a los medios de comunicación y estas tuvieron "su máxima expresión ayer", con la difusión de un nuevo informe policial relacionado con el expresidente Zapatero, "pese a contener datos incompatibles con su publicación indiscriminada".

Como confirma Eva Llamazares, experta en tribunales de Onda Cero, Calama ha instado a que se investiguen filtraciones de la agenda y el chat de Zapatero, y del resto del sumario. No proporcionará a las partes el video de los interrogatorios y ejercerá un control más estricto sobre quién tiene acceso a la causa de las acusaciones populares.

Señala que se ha vulnerado el deber de reserva facilitando a los medios material que contiene datos incompatibles con su publicación indiscriminada.

Reuniones con Puigdemont

El que fuera jefe del Ejecutivo español durante siete años realizó numerosos viajes a Suiza para reunirse con la cúpula de Junts en presencia de un mediador internacional que quedaron registrados en la documentación que ha intervenido la UDEF de la Policía Nacional.

Zapatero guarda en sus agendas personales, desde principios de 2024, contactos con el entonces secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, que acompañó al expresidente en la negociación con los secesionistas y con quien ya aparecen cenas en enero de ese año y viajes a la ciudad de Zúrich.