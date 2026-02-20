Joaquín Manso: "La sociedad española ha perdido en reservorios de machismo en ámbitos tan sensibles como la Policía"

La dimisión del DAO de la Policía tras una denuncia por un presunto abuso sexual sigue en el primer plano de la información. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solo se ha pronunciado en la sesión de Control del Congreso, mientras que el abogado de la víctima ha asegurado en Más de uno que no se ha puesto en contacto con ella.

Así las cosas, el periodista Joaquín Manso ha comentado en el programa de Carlos Alsina que, si fuera cierto que va a haber una sucesión de denuncias próximamente, tal y como ha adelantado el abogado, "España ha perdido en reservorios de machismo en ámbitos tan sensibles como la Policía", ya que se trata del cuerpo que tiene la obligación de combatirlo.

Manso ha lamentado la pérdida de "responsabilidad política" del Gobierno y ha hecho un repaso de algunos de los sucesos que han marcado esta legislatura, como el caso del fiscal general del Estado o la imputación de Begoña Gómez y David Sánchez, mujer y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respectivamente.

Un cultura política que se burla de todos los controles

El periodista ha calificado de "anomalías sin precedentes y sin equivalentes" estos hechos, al mismo tiempo que ha destacado que en otros países del entorno, esto no sucede.

Es por ello que ha reflexionado acerca de si se trata de "una sucesión de lamentables coincidencias" o hay que ir más allá, y en realidad es "una cultura política que abdica de la rendición de cuentas y que se burla de todos los controles, sobre todo de la opinión pública".

En este sentido, Manso no ha dudado en pedir la dimisión de Marlaska, no porque conociera o no lo ocurrido, sino porque ha depositado la seguridad de los ciudadanos en unas personas que le han ocultado durante siete meses "unos hechos muy graves para poder seguir ejerciendo el abuso de poder y encubriéndose a sí mismos", algo que "dinamita la credibilidad del ministro" por sí sola.

Más denuncias

El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, ha asegurado en una entrevista en TVE recogida por Servimedia que está recibiendo denuncias de otras mujeres por supuestas agresiones por parte de integrantes de la cúpula policial. Asimismo, ha confirmado que su cliente ya tiene protección por parte de la Policía Nacional, pero ha lamentado que ha llegado "tarde".

"Estaba pasando por un absoluto infierno", ha aseverado Piedrafita, aunque ha agradecido la "gestión". Al mismo tiempo, ha ironizado con que por lo menos va a poder "preservar lo único que le queda", su integridad física y su domicilio personal, ya que su identidad y el contenido de la denuncia se difundieron "como la pólvora" por grupos de WhatsApp.