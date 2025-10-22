Joaquín Manso destaca el punto débil del PP: "Tiene enorme dificultad ideológica para marcar una agenda informativa"

Sobre el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a cuenta de la sesión de control al Gobierno, Joaquín Manso ha asegurado que el Partido Popular tiene una "enorme dificultad" de identidad ideológica para marcar una agenda informativa. "Suele ser la que le marcan los partidos a los dos lados: el PSOE y Vox", ha indicado.

Ha dado la impresión de que Feijóo improvisaba la pregunta

En estos tiempos convulsos para el PSOE, el debate parlamentario se erige como una oportunidad según Manso para marcar la agenda informativa. "La pregunta parlamentaria es la oportunidad más clara en la que están todos los focos para marcar la agenda informativa", ha argumentado el periodista.

Además, Manso ha criticado la réplica de Feijóo a Sánchez en el Congreso por dar, nuevamente, la impresión de que Feijóo improvisaba la pregunta en función de lo que había escuchado en la radio.

Al hilo de esto, Manso ha dicho que la pregunta de Feijóo ha sido muy mala y que no le han sacado el tema de la "trama Gürtel". El periodista ha explicado que nadie le saca el tema de la trama Gürtel a Feijóo porque hay un paralelismo evidente entre las conductas que se investigan ahora y el impacto público que provocaron aquellas.

Batalla de reproches

La sesión de control al Gobierno ha comenzado con una batalla de reproches entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Se han acusado mutuamente de eludir las preguntas sobre corrupción y Feijóo le ha recordado a Sánchez las palabras de Yolanda Díaz y su "lapsus" sobre que hay gobierno de corrupción "para rato".

El presidente ha respondido a esto con un "lapsus los tenemos todos" al tiempo que ha recordado varios errores de Feijóo:"Usted es un campeón en lapsus, señoría. Cuando dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió 1984 en 1984, eso no es un lapsus, es incultura".