Feijóo le pregunta a Sánchez si el PSOE se ha financiado ilegalmente y el presidente responde tajante: "No"

Nuevo cruce de acusaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

Feijóo abrió su intervención reprochando al presidente que "cada vez que se le pregunta por corrupción responde hablando de economía". El dirigente popular citó unas recientes declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en las que, según Feijóo, "reconoció en un lapsus de sinceridad que hay gobierno de corrupción para rato". Además, acusó a Sánchez de "ordenar limpiar sin límites" en Correos para evitar investigaciones internas, en referencia a la directiva Leire Díez.

El jefe del Ejecutivo respondió con ironía, asegurando que "lapsus los tenemos todos" y recordando varios errores de Feijóo: "Usted es un campeón en lapsus, señoría. Cuando dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió 1984 en 1984, eso no es un lapsus, es incultura". Sánchez defendió que su Gobierno "gobierna y no renuncia a hacerlo", y enumeró algunas medidas recientes, como la aprobación de 500 millones de euros para los enfermos de ELA, 27 millones para los agricultores afectados por los incendios del verano y la nueva Estrategia de Turismo Sostenible.

El presidente también acusó a Feijóo de "renunciar a una oposición útil" y de "no poner orden en su partido". En este sentido, le reprochó su silencio ante la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno, por la crisis de los cribados médicos en Andalucía: "Ustedes dijeron que eran cuatro casos y son 2.000. Mentiras, manipulación, recortes y desprotección de las mujeres". Sánchez fue más allá y sugirió que el líder del PP "está a un tris de ceder los escaños al señor Abascal".

Feijóo replicó con dureza: "Yo, por lo menos, no me equivoco de continente", ironizó, recordando un supuesto error de Sánchez al confundir Melilla con Sevilla. El líder popular acusó al Gobierno de ser "el presidente de la corrupción" y denunció el deterioro del poder adquisitivo: "El 90% de los hogares ha perdido capacidad de compra mientras el 40% de los alimentos han subido. La vivienda se ha encarecido un 38% desde que usted es presidente".

Feijóo aseguró que los españoles "no saben dónde está su dinero" porque "la deuda pública no deja de aumentar" y los servicios públicos "no mejoran". "Usted toma a los trabajadores por cajeros automáticos", afirmó, reprochando a Sánchez que tras siete años de gobierno "los jóvenes no puedan acceder a una vivienda" y que las políticas del Ejecutivo se limiten a "anuncios y vídeos publicitarios".

El líder del PP cerró su intervención preguntando directamente a Sánchez si el PSOE se ha financiado ilegalmente desde que él es secretario general: "¿Sí o no?", insistió.

"No", respondió Sánchez tajante a la pregunta de Feijóo. Y acusó al líder del PP de "desear siempre mala suerte a España". El presidente defendió la evolución económica del país y reivindicó la creación de empleo: "Usted dijo en 2023 que harían falta 1,7 millones de nuevos empleos para sostener las pensiones. Hoy se han creado 1,7 millones. Se garantizan las pensiones y España va bien gracias a este Gobierno", concluyó.