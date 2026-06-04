Javier Portillo apunta a la razón que "ata" a Sánchez y Marlaska: "Dentro de la Guardia Civil y la Policía ha habido una batalla política"

Los medios de comunicación continúan analizando la información que está saliendo a la luz del sumario del denominado caso Leire, cuya documentación ha comenzado a hacerse pública por decisión del juez Pedraz. Entre las personas señaladas aparecen la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos, así como el DAO de la benemérita Manuel Llamas, quienes, según las informaciones conocidas, habrían intervenido presuntamente para tratar de entorpecer distintas investigaciones de la UCO relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el PSOE.

Durante la tertulia de Más de uno, el periodista Javier Portillo ha asegurado que este informe supone "un salto evolutivo" en la investigación porque, a su juicio, "salpica directamente al Palacio de la Moncloa" y dificulta el relato del PSOE de circunscribir la crisis únicamente a la figura de Santos Cerdán.

Una supuesta excelente relación

Portillo ha explicado que ha seguido de cerca la situación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dentro del Consejo de Ministros. Ha recordado que el titular de Interior ya presentó en el pasado su dimisión, una decisión que Pedro Sánchez no aceptó. Según ha señalado, desde Moncloa siempre se ha atribuido su continuidad a la "excelente relación personal" que mantiene con el presidente del Gobierno.

Sin embargo, el periodista afirmó que ha empezado a sospechar que detrás de esa continuidad podría haber otras razones. En concreto, apuntó a una posible "batalla política" dentro de la Guardia Civil y de la Policía que, según dijo, habría estado liderada por las manos derechas del ministro del Interior.

Portillo sostuvo que parte del Gobierno considera que la UCO actúa activamente para desgastar al Ejecutivo, lo que explicaría el respaldo que sigue recibiendo Marlaska. "Entiendo que el presidente del Gobierno no haya querido entregar la cabeza del ministro Marlaska porque consideran todo esto una confrontación ideológica", afirmó.

Entiendo que el presidente del Gobierno no haya querido entregar la cabeza del ministro Marlaska

Documentación sobre Santos Cerdán

El periodista también se preguntó por qué el PSOE mantenía bajo llave siete cajas con documentación relacionada con Santos Cerdán en un sótano, sin haberlas entregado, pese a que el exsecretario de Organización del partido lleva tiempo procesado.

Por último, Portillo calificó como una "patada al balón" el anuncio realizado por Pedro Sánchez sobre los Presupuestos Generales para 2027. A su juicio, las nuevas revelaciones obligarán tanto al Gobierno como al PSOE a seguir dando explicaciones. "El Partido Socialista y el Gobierno van a tener mucho que decir y mucho que explicar", concluyó.