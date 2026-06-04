VOTA ¿Debería dimitir la directora general de la Guardia Civil tras conocerse su posible implicación en el intento de sabotear investigaciones sobre el gobierno y el PSOE?
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La UCO revela que Díez se reunió con la jefa de la Guardia Civil para frenar a los investigadores del caso Leire
El sumario del caso Leire señala a Interior: ordenó a la UCO que "se pusiera de perfil" ante las investigaciones que afectaban a Sánchez
Alsina: "Ya no es sólo Cerdán y Leire y Dolset y las grabaciones villarejas, es el ministerio del Interior queriendo controlar las investigaciones de la UCO"
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