La interesante reflexión de Alsina sobre revelar la fuente en el juicio al fiscal general: "El dilema va mucho más allá"

La tercera sesión del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo protagonizada por las declaraciones de algunos de los periodistas que informaron en las horas clave.

Entre estos periodistas estaba el director adjunto de Eldiario.es, José Precedo, quién al final de su declaración y tras resaltar que el fiscal general no le envió nada planteó "un dilema moral bastante gordo": "Hay una persona a la que se pide cárcel y que es inocente porque conozco a la fuente y no lo puedo decir". El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le frenó con una media sonrisa: "Una cosa es que no la diga pero otra cosa que nos amenace con que la sabe".

Tribunal Supremo

Este dilema planteado por el periodista ha provocado la reacción de los tertulianos de 'Más de uno' y del propio Carlos Alsina, que asegura que no sabe lo que haría si se encontrará en esa situación.

Alsina ha argumentado esta indecisión señalando que "el debate va mucho más allá de revelar la fuente". Explica que "los ciudadanos periodistas estamos en una situación distinta al resto de los ciudadanos". "Nosotros exigimos a todo el mundo", continúa, "que si tiene conocimiento de un delito lo denuncie y reprochamos a quien no lo hace, salvo cuando fruto de ese delito recibimos una información confidencial que luego podemos difundir".

Entiende Alsina que cuando un periodista recibe una filtración de una persona que sabe que está obligada a guardar secreto, eres consciente de que esa persona está cometiendo un acto ilícito" y si trasladamos el ejemplo a la Fiscalía "cuando un fiscal, que tiene la obligación de proteger la confidencialidad de un documento, se lo entrega a un periodista ambos saben que está cometiendo un acto ilícito".

"Sin embargo no entendemos que el periodista tenga que revelar la fuente, pero es que esa persona ha incurrido en un acto ilícito que va a quedar impune", de ahí que a Alsina el debate le plantee una complejidad mayor de lo que inicialmente pudiera parecer.