El "importantísimo" detalle sobre la defensa de Zapatero: por qué ha elegido a un estratega procesal y no penalista

La declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero prevista para el próximo 2 de junio ha sido aplazada al 17 y 18 del mismo mes. Según fuentes de la Audiencia Nacional, el juez Calama ha aceptado la petición del abogado del expresidente, que hasta ayer no tuvo acceso a la causa.

En relación con la defensa hay un "importantísimo" detalle a tener en cuenta. Tal y como ha recordado la periodista Carmen Ro en Por fin el abogado de Zapatero, Víctor Moreno, "no es pensalista, es procesalista". ¿Por qué ha elegido el exlíder del PSOE una defensa de este tipo? Porque lo que hacen este tipo de abogados es buscar "nulidades en el procesamiento, defectos en el proceso...".

Para una defensa de ese tipo necesita "mucho músculo" por lo que, a su juicio, es "lógico" que el juez haya aceptado la petición de retrasar la declaración. Si bien, esto puede acarrearle a Zaparero una "repercusión negativa", en la opinión pública, aunque en los momentos no es lo más importante.

El PSOE tiene que poner los intereses de España por encima de los intereses del partido

El abogado le ha dicho que no aparezca en los medios y que el silencio es "beneficioso" en estos momentos, pero en estos momentos lo importante es que "se está jugando algo más que la opinión pública", ha explicado Ro.

Asimismo, en referencia al PSOE, la periodista considera que lo que tiene que hacer es "poner los intereses de España por encima de los intereses del partido", porque son "los únicos que pueden hacerlo y porque cuando el PSOE pone por delante los intereses del país es el momento en el que le salen bien las cosas y la gente le cree".

Sobre las joyas encontradas en la caja fuerte

Sobre las joyas, aunque hay aspectos "llamativos y hay cosas muy curiosas", Ro ha apuntado que lo que llama la atención no es el lote o lo que valgan, sino lo que representan, "porque no se sabe de dónde vienen y tampoco sabemos si es bisutería o qué". El informe de la UDEF señala que los agentes encontraron en una caja fuerte del despacho 103 joyas y otros objetos de valor.

Cabe destacar una bolsa con la inscripción 'Presidencia del Gobierno' con tres pares de pendientes dorados, un brazalete con bolas blancas, una sortija plateada y un reloj dorado de la marca Longines. También cadenas, cordones y un collar dorado con una placa personalizada con el nombre José Luis RZ.