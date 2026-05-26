¿Cuánto valen las joyas encontradas en el despacho de Zapatero? Un experto asegura que están "al alcance de muy pocos"

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) intervino el pasado 25 de mayo numerosas joyas y relojes de alta gama en una caja fuerte localizada en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero, dentro de la investigación del caso Plus Ultra.

Unas joyas que, según el amigo y portavoz autorizado de Zapatero, Luis Arroyo, situaba su procedencia en herencias familiares y regalos personales a Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente. También comentó que su valor rondaría los 30.000 o 50.000 euros.

El secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid, Armando Rodríguez, ha realizado su valoración de estas joyas en el programa Espejo Público de Antena 3, afirmando de antemano que necesitaría ver in situ las piezas para hacerlo con exactitud.

Rodríguez indicó que "tienen toda la apariencia de ser joyas auténticas, muy importantes, extremadamente importantes" al mismo tiempo que señalaba que, si realmente forman parte de una herencia, su origen y valor estará documentado.

Un valor casi diez veces superior a la tasación de Arroyo

También ha desmentido a Luis Arroyo. Según Rodríguez, hasta siete de estas joyas serían exclusivas, por lo que "jamás podrían tener ese valor". "Estamos hablando de joyas extraordinarias al alcance de muy pocos patrimonios, solamente de personas que tienen un altísimo poder adquisitivo, y probablemente no todas las que lo tienen podrían acceder a ellas".

Una vez valorada la autenticidad de las gemas y diamantes mediante las fotos adjuntadas, el joyero estima que como mínimo, este grupo de joyas "en ningún caso estarían por debajo de los dos millones de euros". Incluso ha llegado a señalar que la pieza más ostentosa, un collar con 14 zafiros tipo pera, podría llegar a valer un millón y medio de euros. "Si las piedras son excepcionales, podría tener un valor muchísimo más elevado", ha afirmado.