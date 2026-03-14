La importancia de Rota como pivote estratégico de la OTAN: ¿puede Estados Unidos llevarse la base fuera de España?

Las relaciones entre España y Estados Unidos se han resentido en las últimas semanas tras el estallido de la guerra en Irán que afecta a varios países en Oriente Medio, especialmente después de que el Gobierno de Pedro Sánchez no autorizara a la Administración Trump a usar las bases militares de Morón y Rota en el marco de esta ofensiva.

Sánchez se hizo fuerte en su postura del 'No a la guerra', lo que encendió a un Donald Trump que no ha dudado en atacar a España en los últimos días y amenazar, incluso, con romper todo tipo de relaciones comerciales con nuestro país.

El presidente estadounidense llegó a decir que España "no tiene absolutamente nada que necesitemos" y llegó a calificarla como un "aliado terrible" dentro de la OTAN. Incluso voces importantes dentro del partido republicano en Estados Unidos, como el senador Lindsay Graham, pidieron públicamente trasladar las bases militares fuera de España.

¿Sería esto posible? ¿Va Estados Unidos a trasladar sus bases a otros países? ¿Qué implicaciones podría tener una decisión así para España, Europa y la OTAN?

Un convenio renovable cada año

El Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos se firmó en 1988 y se modifica cuando cambian las condiciones militares. Desde 2021 se prorroga automáticamente cada año, a menos que alguno de los dos países quiera incluir cambios relacionados, por ejemplo, con el número de tropas, las unidades desplegadas, las infraestructuras de las bases o las misiones autorizadas.

El acuerdo vigente expira el próximo mes de mayo y observando las tensiones entre ambos gobiernos tras las últimas operaciones militares lideradas por la Administración Trump, no sería de extrañar que pudiera haber algún tipo de revisión en los próximos meses.

"No es un convenio cerrado, siempre está abierto a que las partes puedan solicitar renovaciones o modificaciones. Se pueden ir añadiendo enmiendas o anexos conforme van surgiendo nuevas necesidades", explica a Onda CeroSonia Sánchez, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria.

En este sentido, surge ahora lo que Sánchez llama un dilema abandono-arrastre que afecta a ambos países: España, como Estado más débil de la Alianza, proporciona acceso a su territorio, pero teme ser arrastrado a un conflicto que no es de su interés; mientras que Estados Unidos, como Estado fuerte, también teme la falta de fiabilidad de su aliado o perder el control de una zona estratégica como Rota.

Rota, un pivote estratégico de vital importancia

La Base Naval de Rota es considerada una base logística única en Europa por su localización y por contar con la particularidad de ser a la vez puerto y aeropuerto, por lo que se puede trasladar material militar sin la necesidad de salir de la base.

Y es que la localización de Rota, en pleno Estrecho de Gibraltar, hace que sea de vital importancia para Estados Unidos. "Conecta el Atlántico con el Mediterráneo y le sirve a Estados Unidos para proyectar poder", explica Sánchez.

También es importante para la Sexta Flota de la Marina estadounidense, encargada de la seguridad en Europa y el Meditérraneo, y para los sistemas del escudo antimisiles de la OTAN, ya que muchos de los destructores que forman parte de éste pasan por la base de Rota.

"Hay una serie de lanzadores de misiles en el mar, desde donde pueden interceptar misiles, que cuando descansan lo hacen en Rota, que es un puerto de descanso y mantenimiento logístico", explica a Onda CeroJuan Rodríguez Garat, almirante retirado.

"España dentro de la OTAN tiene una función muy importante simplemente por su localización geográfica y eso no va a cambiar gobierne quien gobierne en España o en Estados Unidos. Solo esa localización nos da una capacidad de influencia que no es desdeñable", cuenta Sánchez, que destaca que esta situación se repite también en países como Egipto (Canal de Suez), Irán (Estrecho de Ormuz) o Panamá (Canal de Panamá).

¿Podría el Ejército de Estados Unidos abandonar la base de Rota?

Desde Estados Unidos ya ha habido voces que en los últimos días han abogado por abandonar las bases españolas y trasladarlas a otros países, aunque hoy por hoy esto parece una opción más que remota.

"Estados Unidos no va a hacer eso, le saldría muy caro. Podrá haber tensión, verbalización... Pero no se va a llevar la base de Rota (…) Le interesa mucho estar en el Estrecho, desde ahí controla todo lo que entra y sale. Si lo pierde, pierde un puesto estratégico de primer nivel", explica Sonia Sánchez.

Precisamente en el marco de la importancia que tiene estar presente en el Estrecho de Gibraltar, ha surgido el nombre de Marruecos como posible nuevo destino. "Es un aliado importante, pero no es miembro de la OTAN. No hay la misma interoperabilidad que hay con España, eso no es fácilmente sustituible", sentencia Sánchez.

En cualquier caso, los expertos advierten de que una hipotética retirada de las bases estadounidenses de Rota o Morón "tendría repercusiones muy graves" para las tres partes: España, Estados Unidos y la OTAN.

"Es como si fuera una orquesta en la que los instrumentos tienen que tocarse de manera acompasada y cada uno cumpliendo su función (…) Aunque haya tensiones, España aloja bases o sistemas de la OTAN muy importantes. No son fácilmente sustituibles, supondría un coste muy elevado y no hay muchas alternativas", explica Sonia Sánchez.