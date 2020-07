El vicepresidente segundo del gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha respondido en RNE a preguntas sobre el "caso Dina" después de días de silencio. Iglesias afirma que si guardó la copia de la tarjeta que le entregaron con el contenido del móvil de su exasesora durante un tiempo fue para no someterla a "más presión". Además, asegura que tiene el apoyo de Pedro Sánchez, ha descartado dimitir y no contempla ser imputado.

Tras días de silencio, el vicepresidente Pablo Iglesias ha respondido a preguntas sobre el caso Dina en una entrevista en RNE.

Ha insistido en que una cloaca policial y mediática ha querido dañar a Podemos con el contenido del móvil de su ex asesora, que ella no ha dicho que la tarjeta estuviera deteriorada cuando la recibió y que si él se guardó la copia que le entregaron fue para no someter a Dina a más presión...

La tesis que siempre ha defendido Iglesias en el juzgado es que el robo del móvil de Dina estaba organizado por Villarejo y él filtra ese contenido para perjudicar a Podemos, pero el juez ha entendido, después de tomar declaraciones a las partes, que no se puede considerar a Pablo Iglesias como parte perjudicada porque no puede sostenerse que el robo del móvil lo encargara o lo realizara el comisario Villarejo, pero no dice que no haya sido Villarejo quien pasó el contenido a OKdiario.

En el desarrollo de la investigación el juez se da cuenta de que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, le entregó a Iglesias la tarjeta original de Dina y que él no se la entrega a Dina hasta meses después aunque la tiene en su poder.

Al ser preguntado Pablo Iglesias sobre qué pasó con la tarjeta de memoria desde que se la entregan a él hasta que la recibe Dina, el contesta que custodia esa tarjeta porque Antonio Asensio le dice que puede que sea la única copia que exista de la tarjeta y él examinó el contenido tomó la decisión de no someter a Dina a más presión por lo que se había dicho de su relación personal.

Explica que se decide a entregarle la tarjeta a Dina cuando ve publicados algunos de los contenidos en OKdiario. "Cuando empiezo a ver algunos de los contenidos publicados en OK Diario le digo, compañera, aquí está, esto es lo que tienen".

Además, defiende que le entregó la tarjeta en buen estado y justifica su actuación por lo que puede suponer que una información tan personal esté en manos de Eduardo Inda, de Villarejo... para una mujer de "veitipocos años".

Por otro lado, respecto de la petición de explicaciones que hacen los grupos de la oposición para que Iglesias dé explicaciones en el Congreso de los Diputados, Iglesias ha dicho en la entrevista en RNE que no tiene ningún problema en acudir a responder a lo que se le pregunte pero que en esa comisión tienen que comparecer también otros nombres propios que tienen que ver con este asunto.

Seguro que te interesa...

Cronología de la historia de Pablo Iglesias y el caso de la SIM robada de Dina Bousselham

Monólogo de Alsina: "El cuestionario del caso Dina"