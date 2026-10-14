Huelga de la Educación pública en Madrid: subida salarial y reducción de ratios, principales reivindicaciones de los profesores

Comienza este miércoles 14 de octubre la huelga indefinida de profesores no universitarios de la Comunidad de Madrid para exigir mejoras laborales, salariales y una "educación pública de calidad".

Sin embargo, las movilizaciones se desarrollarán a través de dos convocatorias. Por un lado, el comité de huelga integrado por CCOO y UGT y respaldado por organizaciones de familias, alumnado y plataformas educativas, plantea paros sin fecha de finalización, por lo que se podrían extender durante todo el curso. Por su parte, CSIF ha convocado tres jornadas iniciales de huelga y un calendario de paros parciales que se extenderá hasta diciembre.

"Esta huelga culmina un proceso de movilización docente que lleva ya varios cursos. La falta de voluntad de mejora y negociación de la Consejería de Educación, así como la infrafinanciación y el deterioro de la educación pública madrileña llevaron en junio a que el profesorado madrileño decidiera esta huelga", explica CCOO en un comunicado.

Las reivindicaciones de los profesores

Las protestas de miles de profesores son el resultado de muchos meses de preocupación y enfado por parte del profesorado de la región, que demanda una serie de cambios que aún no han sido aplicados por la Consejería de Educación.

Una de las grandes demandas responde a los salarios. Los sindicatos apuntan a una subida de hasta 600 euros en el complemento específico que permita a los profesores acercarse al poder adquisitivo del resto de docentes del Estado.

Por su parte, otro de los ejes centrales de la protesta tiene que ver con el ratio de alumnos en cada aula. Las reclamaciones se centran en establecer una serie de límites en función del curso. De esta forma, los sindicatos reflejan un máximo de 13 alumnos en infantil, 15 en primaria, 20 en secundaria, 23 en bachillerato y 15 en FP, así como una adecuación de las ratios específicas para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Mejoras laborales

Otra de las prioridades de los sindicatos está en reducir las horas lectivas semanales a 17 en Secundaria y 22 en Primaria, con el objetivo de garantizar que el cómputo global incluya las horas de tutoría, jefatura de departamento y coordinaciones.

A estas demandas se suman la mejora de las plantillas, la reducción de la burocracia, más recursos para los centros de especial complejidad, la eliminación del actual modelo bilingüe y un plan de climatización de los colegios e institutos.

Por último, se exige impulsar un plan de medidas para garantizar la equidad y la adecuada atención del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con necesidades educativas especiales o perteneciente a otros colectivos vulnerables.

Horario de las movilizaciones

Desde este miércoles, miles de profesores se concentrarán en las calles para protestar. Desde las 08:00 horas, los docentes han comenzado las movilizaciones con piquetes informativos en centros educativos de toda la región. A partir de las 10:00 horas, se celebran concentraciones en toda la región y, dos horas después, los manifestantes se reunirán en la Puerta del Sol. Sin embargo, la principal manifestación arrancará a las 18:00 horas, con un recorrido entre Atocha y Sol

Además, CSIF ha impulsado paralelamente una jornada de huelga para los días 14, 15 y 16 de octubre. Las concentraciones comenzarán a las 12:00 horas frente a la Consejería de Educación, situada en la calle de Alcalá. Continuarán este jueves 15 de octubre, con los convocantes formando una cadena humana en el mismo lugar, y concluirá el día 16, cuando se celebrará una asamblea abierta en el Parque del Retiro y una segunda manifestación entre Atocha y la Puerta del Sol.

En total, 65.000 docentes están llamados a la huelga en toda la región, y se espera que para los días 4 y 5 de noviembre sean las seis universidades públicas madrileñas las que se movilicen.