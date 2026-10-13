Huelga de profesores en la Comunidad de Madrid: fechas, horarios y recorridos de las movilizaciones

La educación pública madrileña se movilizará ante el malestar por las condiciones de trabajo. Se espera que cientos de profesores no universitarios de la región se movilicen por la falta de acuerdos con la Consejería de Educación.

La huelga, impulsada por CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto con las plataformas Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP, tiene como objetivo denunciar el deterioro de la enseñanza pública y reclamar medidas para mejorar la situación de los centros educativos.

Será a partir de este miércoles 14 de octubre cuando comience una huelga general de carácter indefinido, es decir, sin fecha de finalización fijada. Además, CSIF impulsará paralelamente una jornada de huelga para los días 14, 15 y 16 de octubre.

Horario y recorrido de la manifestación

El calendario de movilizaciones comenzará el miércoles 14 de octubre a las 08:00 horas, con piquetes informativos en centros educativos de toda la región. A partir de las 10:00 horas se celebrarán concentraciones en toda la región y, dos horas después, los manifestantes se reunirán en la Puerta del Sol.

Sin embargo, la principal manifestación arrancará a las 18:00 horas, con un recorrido entre Atocha y Sol. Ese mismo día, CSIF ha convocado una concentración a las 12:00 horas frente a la Consejería de Educación, situada en la calle de Alcalá.

Las protestas continuarán este jueves 15 de octubre, donde se volverán a instalar piquetes informativos desde las 08:00 horas. Más tarde, a las 12:00 horas, los convocantes formarán una cadena humana frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, mientras que por la tarde se celebrarán asambleas y mesas informativas.

Ya el viernes 16, los docentes celebrarán una asamblea abierta en el Parque del Retiro a las 12:00 horas y una segunda manifestación entre Atocha y la Puerta del Sol a las 18:00 horas.

Estas movilizaciones cuentan con el apoyo de plataformas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que han confirmado que respaldan la huelga.

Por otro lado, las plataformas de las seis universidades públicas madrileñas preparan dos jornadas de huelga universitaria para los días 4 y 5 de noviembre contra el acuerdo de financiación suscrito con el Gobierno regional.

Las demandas de los profesores

Las movilizaciones llegan en un momento convulso dentro de la educación en la región. Por ello, el profesorado madrileño pondrá de manifiesto diversas reivindicaciones como la reducción de la jornada lectiva a 17 periodos semanales en Secundaria y Formación Profesional y 22 en Primaria o la reducción del número de alumnos por aula para mejorar la atención individualizada.

También aparecen exigencias económicas, donde se solicita una subida salarial de 600 euros mensuales en el complemento específico autonómico. Asimismo, se pide garantizar profesionales especializados en los centros, mejoras retributivas para determinados colectivos docentes y la incorporación de personal administrativo a los centros educativos para reducir la carga burocrática del profesorado.

Por último, los profesores denuncian la necesidad de reducir la burocracia a través de la contratación de un auxiliar administrativo en cada centro que permita a los docentes centrarse en su labor educativa, así como un plan de mejora de las infraestructuras escolares que incluya la climatización sostenible de los edificios.

El objetivo de la huelga es aumentar la presión sobre el Gobierno regional para conseguir que se atiendan las demandas. De esta forma, las movilizaciones variarán en función de la evolución de las negociaciones.

Los colegios contarán con servicios mínimos

Ante la oleada de protestantes esperada, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad, garantizando los servicios mínimos.

"En el caso de esta convocatoria de huelga, lo primero que tenemos que garantizar son los servicios mínimos, al ser un servicio esencial la educación", ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios.

Asimismo, la consejera ha sostenido que "no tiene mucho sentido" que los sindicatos que se sientan a negociar con la Administración pública estén en la calle, y ha añadido que estos sindicatos son los que negociaron el año pasado "una serie de acuerdos" que desde la Comunidad de Madrid "están cumpliendo".