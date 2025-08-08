Hospitalizado José María Ángel, el excomisario de la Dana que dimitió por falsear su currículum

José María Ángel Batalla, excomisionado del Gobierno para la DANA, ha sido ingresado de urgencia este viernes en el hospital de Llíria (Valencia) tal y como ha confirmado Onda Cero Valencia. Según medios como La Razón o Las provincias, podría tratarse de un intento de suicidio. Fuentes cercanas a Jose María Ángel han informado a Onda Cero que se encuentra estable y está siendo atendido, acompañado de su familia.

Su dimisión

La hospitalización llega apenas una semana después de presentar su renuncia irrevocable, el pasado 31 de julio, a su cargo como comisionado especial para la reconstrucción tras la DANA y a la presidencia del PSPV-PSOE.

La dimisión se produjo por un supuesto título universitario falso que habría permitido a Ángel Batalla acceder a una plaza de funcionario en la Diputación de Valencia hace más de 40 años.

Jamás falsifiqué ningún documento

En la carta de renuncia dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, Ángel Batalla defendía su inocencia: "Jamás falsifiqué documento alguno para acceder a ningún cargo", y denunciaba que la investigación era un "procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado y sin derecho de réplica".

Explicó que tomaba la decisión "por amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi Gobierno y mi Presidente", y para no convertirse en "titular de esta campaña de desgaste incansable que me provoca un gran dolor".

Un título inexistente

Según el informe de la Agencia Valenciana Antifraude, el título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía que figuraba en su expediente era "presumiblemente falso", ya que no existía tal titulación en la Universitat de València en la fecha alegada. Tampoco se encontró ningún certificado oficial que lo avalara.

Este hallazgo motivó la apertura de diligencias por parte de Anticorrupción.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo al excomisario a través de sus redes sociales por la delicada situación que está atravesando.