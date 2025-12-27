Aumentan las voces críticas en el PSOE: "El poder de Sánchez es muy vertical y, por lo tanto, es difícil"

Mientras el núcleo duro del PSOE cierra filas en torno a Pedro Sánchez, empiezan a escucharse con más claridad algunas voces críticas dentro del partido. Son todavía minoritarias, pero cada vez más explícitas y procedentes de perfiles con peso político e histórico en la organización.

Uno de los más persistentes es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que desde hace meses no oculta sus discrepancias con la dirección federal. A él se ha sumado esta semana el exministro socialista Jordi Sevilla, que ha anunciado la presentación en enero de un manifiesto para "recuperar la socialdemocracia" que, a su juicio, se ha diluido en el PSOE. Un anuncio que no ha pasado desapercibido y que le ha valido duras críticas públicas, entre ellas las del ministro Óscar Puente.

A este clima interno se ha referido también Elena Valenciano, exvicesecretaria general del PSOE, que ha vuelto a pronunciarse en Antena 3 tras hacerlo hace unas semanas en La Brújula. Valenciano constata que hay movimientos dentro del partido, especialmente después de la debacle electoral en Extremadura, aunque admite las dificultades para que ese debate aflore de forma visible.

"El poder de Sánchez es muy vertical y, por lo tanto, es difícil", ha señalado, antes de apuntar que, aunque no siempre se vea, sí hay dirigentes y militantes reflexionando sobre lo ocurrido. En su opinión, Extremadura debería servir de aviso para otros territorios que afrontan próximamente elecciones.

Distingue entre lo oficial y los movimientos internos

"Estoy convencida de que los compañeros del partido en Extremadura, donde hay gente excelente, está pensando qué es lo que ha sucedido y seguramente tienen muchas respuestas ya y harían bien de hacer lo mismo el resto de los territorios que van a ir a elecciones. Bueno, una cosa es que formal y oficialmente no se haga y otra cosa es que realmente no se haga. Yo creo que sí se hace y que hay mucha gente hablando de ello", señalaba Valenciano-

Por ahora, el único movimiento tangible en el PSOE extremeño ha sido impulsado desde Ferraz. Tras la dimisión de Guillermo Fernández Vara Gallardo, Pedro Sánchez ha situado al frente de la gestora a un hombre de su máxima confianza, José Luis Quintana, actual delegado del Gobierno en la región. Quintana ha descartado cualquier abstención que facilite un gobierno del PP sin Vox, como había planteado el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y ha prometido una reflexión interna.

Eso sí, será una reflexión discreta. "No se hace ni a gritos ni en titulares", ha defendido Quintana, que ha pedido tranquilidad, calma y alejarse de los focos mediáticos. Un mensaje que refuerza la idea de que, aunque el debate existe dentro del PSOE, sigue desarrollándose en voz baja y lejos del escaparate público.