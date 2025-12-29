Feijóo hace balance político: "Ha sido el año del colapso total del sanchismo"

El líder del PP ha comparecido en la sede del PP en Madrid para hacer balance del año político. Su discurso se ha basado en señalar el colapso del sanchismo este 2025 y en los 10 fracasos que según él se ha manifestado ese colapso.

"2025 ha sido el año del colapso total del sanchismo"

Feijóo ha asegurado que este año ha sido el del colapso del sanchismo, que se ha manifestado en al menos 10 fracasos. Uno de ellos es el fracaso parlamentario. "Lograr una investidura no faculta para gobernar de cualquier modo durante cuatro años", ha opinado.

"Este año se ha certificado que Sánchez ha perdido los apoyos para seguir", ha manifestado. Ha dicho que este fracaso de la mayoría parlamentaria sería suficiente para convocar unas elecciones.

También ha señalado el problema de la vivienda como otro de los fracasos del Gobierno: "El Gobierno no solo no tiene ideas para abordar el problema de la vivienda, sino que todas sus medidas lo están agravando".

"El apagón, episodio impropio de un país europeo"

Para Feijóo, el apagón ha sido otro de los fracasos del gobierno de Pedro Sánchez. El líder del PP ha calificado este episodio como "impropio de un país europeo". Además, ha dicho que el Gobierno no ha asumido ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido.

El líder del PP también ha criticado a Sánchez por "convertir el reparto de migrantes en una herramienta de negociación con PNV y Junts". "¿Se puede ser más racista que usar esta cuestión como supuesto castigo a las comunidades gobernadas por el PP?", se ha preguntado.

Política exterior

Ha calificado la política del Gobierno como "irresponsable" en materia de inmigración. Sobre política internacional, Feijóo ha asegurado que el Gobierno de Sánchez ha cruzado varias líneas rojas, como no felicitar a la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, o firmar y negar en cuestión de minutos los acuerdos sobre el gasto en defensa en la cumbre de la OTAN.

"Sánchez nunca fue un líder internacional, pero este año se ha convertido en un problema internacional", ha señalado.

Otro de los fracasos de los que ha hablado Feijóo ha sido la gestión de los fondos europeos. "Sánchez ha hecho perder a España la oportunidad histórica de emplear los fondos en trasformar la economía", ha señalado.

"Jóvenes sin vivienda ni oportunidades"

"Siete años de sanchismo han acabado con el principio de prosperidad que impulsaba cada generación y este Gobierno les ha forzado a que se resignen a vivir peor que sus padres", ha sentenciado Feijóo. "El empobrecimiento de los españoles es constante", ha dicho.

El líder del PP ha opinado que es insultante que el Gobierno diga que la economía va como un cohete y al mismo tiempo que los jóvenes necesiten un bono para coger el tren y consumir cultura: "Sánchez ha condenado a una generación de jóvenes a la precariedad vital y emocional.

Feijóo ha asegurado que el empobrecimiento de los españoles es otro de los fracasos del Gobierno de Sánchez y ha afirmado que los servicios que presta el Gobierno son cada vez peores y que 2025 se ha convertido en el año en el que "coger el tren se ha convertido en una aventura".

Han protegido más a los machistas que a las mujeres

"La mayor hipocresía de este Gobierno ha sido su supuesto compromiso con las mujeres", ha asegurado Feijóo. "Han protegido más a los machistas que a las mujeres", ha puntualizado.

Por último, ha hablado de corrupción como otro de los fracaso del sanchsimo, del que ha dicho que llegó ya al gobierno corrompido. "Transitamos la decadencia", ha afirmado el líder del PP, que ha pedido preservar la autoestima del país frente a la infamia y se ha comprometido a revertir la situación.