Hernando, sobre las acusaciones de Podemos: "Son las viejas obsesiones de conspiraciones y los sillones"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, explica que sólo sabe que durante este tiempo Pablo Iglesias ha vuelto a engañar al PSOE porque decía que tendía la mano a los socialistas para negociar y sin embargo "está en las coaliciones y en las nuevas elecciones, que es en lo que ha estado durante todo este tiempo".

Hernando señala que en vez de preocuparse por sustituir a Mariano Rajoy, "tiene una obsesión que se llama PSOE" y añade que Iglesias es el único que está pensando en unas nuevas elecciones y defiende que desde su partido sólo piensan en dialogar, porque unos nuevos comicios sería un fracaso de todos.

Sobre una posible confluencia entre Izquierda Unida y Podemos, que podría relegar al PSOE al tercer puesto en las votaciones, Hernando dice que hay que esperar para ver si esa situación se produce o no.

Hernando explica además que "Iglesias se ha dado cuenta que en estos cuatro meses su organización ha perdido mucha capacidad de convocatoria" y cree que el líder de Podemos "busca desesperadamente un aliado que le acompañe" de cara a unas nuevas elecciones porque "hay muchos votantes de Podemos que están pensando en cambiar el voto".

El portavoz socialista dice que no hay riesgo en cuanto a esta posible coalición y asegura que los votantes se están dando cuenta de quién está trabajando por España, a lo que añade "el PSOE ha demostrado que tiene un proyecto para España".

En cuanto a los tuits publicados por miembros de Podemos en los que señalan que el culpable de que no se llegue a un acuerdo no es Pablo Iglesias como señalan desde el PSOE, Hernando responde que "a estas alturas me parece un poco infantil esta polémica de a ver quién es el culpable que Rajoy siga siendo presidente" y lanza una pregunta: "¿quién ha hecho más esfuerzos porque Rajoy deje de ser presidente del Gobierno?".

Hernando dice que desde el primer día Podemos está pensando en unas nuevas elecciones y cree que ven al PSOE como su "adversario de referencia".

Sobre la constitución de la mesa de la Diputación Permanente en la que Podemos se ha quedado fuera, Hernando dice que "son las viejas obsesiones de las conspiraciones y los sillones" y explica que Podemos no metió a sus miembros en la mesa de la Diputación Permanente. Además comenta que Podemos no propuso a ningún candidato y que no conocían el reglamento.

Preguntado sobre si el PSOE apoyaría a Podemos en caso de que se repitan las elecciones y el partido de Iglesias obtenga más votos que los socialistas, Hernando responde que "no estoy en nuevas elecciones ni estrategias" y aboga por negociar para conformar un nuevo Gobierno.

En cuanto a la celebración del Comité del PSOE, Hernando dice que en estos momentos el secretario general del PSOE tiene un gran apoyo del partido y asegura que si hubiera elecciones van a hacer unas primarias porque este partido no se plantea presentarse a unas elecciones sin seguir el modelo de primarias, abiertas a que se presenten otros candidatos.

Antonio Hernando, ha ironizado sobre el tuit que ha esctito el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, invitando al secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, a conversar sobre la gran coalición que ha "hecho un esfuerzo titánico".

"Pedro Sánchez puede evitar las elecciones. Le invito una vez más a trabajar por un Gobierno de gran coalición que dé estabilidad a España", ha escrito Rajoy en la red social Twitter sobre las 9.15 horas de este jueves.

"¿De verdad alguien a estas alturas piensa que va a haber una gran coalición?", ha preguntado Hernando, al mismo tiempo que ha apostillado que los socialistas se presentaron a las elecciones del 20 de diciembre con el objetivo de sacar de La Moncloa al Ejecutivo y a sus "políticas de derechas". En este sentido, ha remachado que el líder de los 'populares' es consciente de que "nadie se va acercar" a él porque está "acosado" por los casos de corrupción.