"Gran éxito socialista" o "su mejor jefe de campaña": PP y PSOE se responsabilizan mutuamente por el crecimiento de Vox

Aunque con diagnósticos muy distintos, Partido Popular y PSOE han mostrado cierta preocupación por el crecimiento de Vox que en Extremadura ha confirmado lo que decían las encuestas, pasando de cinco a once escaños.

Desde el PP, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos han señalado que los resultados extremeños evidencian un claro "trasvase" de voto del PSOE a Vox. Una lectura que, a su juicio, desmonta la estrategia de Pedro Sánchez de "alimentar el miedo" a Vox para frenar al PP. Según los populares, esa táctica ha terminado beneficiando precisamente a la formación de Abascal, que habría encontrado "un nuevo caladero en el Partido Socialista".

Feijóo ha reconocido que Vox ha "mejorado" sus resultados, pero ha subrayado que ese crecimiento no se produce a costa del PP, que también ha avanzado con fuerza. En su intervención ante la Junta Directiva Nacional, ha ironizado sobre la estrategia socialista: "De tanto alimentar el miedo a Vox para frenar al PP, han conseguido que crezca Vox y que crezca el PP. ¡Gran exitazo socialista!".

Este análisis es compartido por varios dirigentes territoriales del partido. Algunos de los llamados 'barones' del PP sostienen que "Vox está comiendo del PSOE" y destacan que la suma de PP y Vox alcanza el 60% de los votos en Extremadura. "El 60% de los votantes del centroderecha no son fachas ni ultras", subrayan desde Génova, reivindicando la legitimidad de ese respaldo electoral.

Sin embargo, no todos en el PP restan importancia al fenómeno. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha admitido que le "preocupa" la "tendencia de crecimiento" de Vox, aunque confía en revalidar una "mayoría suficiente" en Andalucía en 2026. A su juicio, mientras Pedro Sánchez siga en La Moncloa, Vox seguirá creciendo porque "se retroalimenta del sanchismo" y solo empezará a bajar cuando "entre en los gobiernos y empiece a desgastarse".

El PSOE cree que el PP "no es nadie sin VOX"

Según fuentes socialistas, Sánchez ha trasladado a su Ejecutiva el mensaje de que ahora "son más necesarios que nunca" ante la perspectiva de gobiernos del PP y Vox que pueden deteriorar los servicios públicos.

"España necesita más que nunca un gobierno de Pedro Sánchez, porque frente a sus recortes, al negacionismo climático, al negacionismo feminista, al negacionismo de la violencia de género. Frente a eso, Gobierno de progreso", ha indicado la portavoz en la rueda de prensa.

Por tanto, insiste en que el objetivo del Gobierno va a seguir gobernando en los años que quedan de legislatura. "Escribir en el BOE va a seguir siendo nuestro objetivo y otros que se dediquen a escribir titulares", ha lanzado.

Por otro lado, los socialistas consideran que el PP no ha logrado ninguno de los objetivos que, a su juicio, se marcaron en estas elecciones y la conclusión que sacan es que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene futuro" sin el de Vox, Santiago Abascal.

Según Mínguez, el PP pretendía conseguir una mayoría absoluta necesaria para aprobar presupuestos sin necesidad de contar con Vox y a la vez diferenciarse de esta formación. Sin embargo, han doblado su apoyo y, por tanto, Feijóo se ha convertido su "mejor jefe de campaña". "No ha ganado el proyecto del PP, sino la rendición del PP a Vox", ha sentenciado.

Consideran, por tanto, que el resultado de las elecciones ha dejado claro que el PP "no es nadie sin Vox" y Feijóo "no tiene futuro sin Abascal".