El Gobierno considera "natural y normal" el relevo en la Agencia Tributaria mientras los técnicos de Hacienda muestran su sorpresa

La sustitución de Soledad Fernández al frente de la dirección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) se ha convertido en el centro del debate entre la dirección política y la representación laboral del organismo. Mientras el Ejecutivo defiende que la medida adoptada se contemplaba desde hacía meses, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) señala que la decisión podría conllevar una demora considerable en las principales reformas pendientes.

Fernández accedió al cargo en junio de 2022 en sustitución de Jesús Gascón y dejará próximamente su puesto tras cuatro años de gestión. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, la petición de relevo fue formulada hace varios meses, supeditando su ejecución técnica al periodo correspondiente a la Campaña de la Renta. Asimismo, Hacienda negó este miércoles que se haya producido ninguna dimisión ni complicaciones en la Agencia.

El núcleo de la crítica por parte de Gestha radica en el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2024-2027. Este documento, diseñado para modernizar y adecuar la lucha contra el fraude, sitúa al ciudadano y a la asistencia digital en su eje central, pero arrastra un déficit histórico en su vertiente interna. El bloque dedicado íntegramente a los Recursos Humanos permanece sin concluir, afectando de forma directa a aspectos críticos del funcionamiento de la AEAT.

Críticas de Gestha y factor político

El Ministerio que dirige Arcadi España ha aclarado que se acordó posponer el relevo hasta la finalización de la Campaña de la Renta (concluida este pasado miércoles) para no interferir en el calendario fiscal, y ha agradecido formalmente a Fernández su "gran trabajo" al frente de la entidad.

En el plano laboral, el sindicato de técnicos Gestha ha valorado de forma muy distinta la idoneidad del momento escogido para el cambio de liderazgo. La organización considera que la salida de la directora general introduce un escenario de incertidumbre que podría retrasar la implantación del Plan Estratégico 2024-2027 de la Agencia.

Los técnicos fundamentan su preocupación en dos argumentos principales, por un lado, señala que el bloque de recursos humanos del plan estratégico (que abarca la estructura de la plantilla, la ordenación de puestos, la evaluación del desempeño y la carrera profesional) se encuentra todavía sin concluir, por otro, cuestiona que se vincule el relevo al fin de la Campaña de la Renta, ya que la dirección no interviene en su operativa ordinaria, y califica de llamativo que el cambio se produzca a pocos meses del fin de la legislatura.

El presidente de Gestha, Javier Gómez Vergel, ha advertido de que "retrasar nuevamente las reformas pendientes supondría prolongar el deterioro de la estructura organizativa de la AEAT", insistiendo en la necesidad de soluciones estables para un organismo que define como "pilar del Estado".

La lectura política del Partido Popular coincide con Gestha y desmonta la tesis de la normalidad institucional apuntando a una estrategia de evasión. El anuncio de la salida de Soledad Fernández se produce justo después de que la portavoz popular en el Senado confirmase que la directiva de la AEAT tendría que testificar a mediados de mes en la comisión de investigación sobre la SEPI. Para los populares, este relevo no es más que una maniobra para eludir el escrutinio parlamentario y evitar que dé explicaciones oficiales.

El Gobierno no ve crisis

Desde el Gobierno se ha descartado cualquier situación de crisis interna. Fuentes gubernamentales insisten en que las interpretaciones de los partidos de la oposición carecen de fundamento técnico y que la salida de la directora responde escrupulosamente a la hoja de ruta de relevos lógicos en la alta administración.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha enmarcado este movimiento como "natural y normal" en declaraciones previas al Foro España Exportación e Inversiones (ICEX). "Yo lo encajaría en un relevo natural y normal que se da en todas las instituciones que tenemos dentro del espacio del Ejecutivo, del Gobierno, y sin más", ha insistido Cuerpo.