Globalia preparó un viaje a Georgia con Begoña Gómez y Ábalos en mitad de las negociaciones por el rescate de Air Europa

Globalia organizó un viaje a Georgia en el que estaba incluida Begoña Gómez mientras se negociaba el rescate de Air Europa, según El Confidencial, que informa de que todo se comenzó a preparar en junio de 2020, como confirman varios correos electrónicos entre altos cargos de Globalia y Koldo y Víctor de Aldama.

El viaje, que se acabaría cancelando por la llegada de la pandemia, contaba con la mujer de Pedro Sánchez, con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, Koldo García Izaguirre y el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

El cometido del viaje suponía "explorar oportunidades de negocio", para el que se desplazarían hasta 15 personas y que era similar a otros vuelos que se habían organizado previamente, como el de San Petersburgo en 2019, cuando se celebraba la cumbre de la Organización Mundial de Turismo.

"Begoña, la esposa del presidente, viene con su escolta", rezaba un correo enviado por Aldama, que también señaló en otro mensaje que el Ministerio asumía los costes del vuelo chárter. "Sí, el Ministerio de España al completo con toda su delegación, incluida Begoña, la esposa del presidente", respondió Aldama en otro mail.

El diario también saca a la luz más correos en los que continúan los preparativos del viaje por parte del intermediario Aldama, con pasajeros VIP, servicio de catering o la posible venta de los asientos que quedaban vacíos para reducir así el coste.

No obstante, el viaje no llegó a producirse al ser cancelado por la pandemia y la restricción que trajo consigo en los desplazamientos mundiales. Georgia no admitía la entrada de pasajeros procedentes de España, entre otros países.