Begoña Gómez se defiende: "No estoy utilizando la Cátedra de la Complutense para hacer ningún negocio"

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, asegura que no está usando este puesto para hacer negocio.

"No se está utilizando la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva para hacer ningún negocio ni para impulsar ninguna consultora o empresa", asevera la mujer del presidente del Gobierno en una carta remitida al diario 'El Economista' de la que da cuenta este periódico digital.

Según dicho medio, Gómez remitió la misiva al medio después de que éste publicara el pasado 30 de mayo que estaba tratando de hacer negocio con la plataforma gratuita de la Universidad Complutense.

"No pretendo hacer negocio con la plataforma a través de una empresa propia. Este software está en desarrollo, es gratuito y no tiene ni integra opciones de venta, ni de comercialización, ni aloja ninguna posibilidad de transacción comercial", afirma Gómez.

Además, apostilla -siempre según lo publicado- que "esta aplicación en la actualidad no está siendo objeto de comercialización alguna por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ni de ninguna otra empresa".

La mujer del jefe del Ejecutivo, que está llamada a comparecer en calidad de imputada ante el juez el próximo 5 de julio, dice que la plataforma "se enmarca entre los proyectos objetivo de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM que dirijo como una herramienta que está en desarrollo, sin finalizar".

Se refiere a sí misma en tercera persona para afirmar en la misiva, según lo publicado por 'El Economista.es' que "Begoña Gómez no se ha apropiado de la plataforma de la UCM, que no ha sido registrada como tal todavía por parte de la Universidad, por lo que no existe ningún documento que diga que es de su propiedad".

Por otro lado, Gómez niega asimismo que la Cámara de Comercio de España haya suspendido el acuerdo de colaboración que firmó con la Cátedra en 2022 y explica que "el convenio suscrito tiene una duración máxima prevista de cuatro años y se prorroga anualmente de forma habitual, sin que este año todavía se haya valorado o pronunciado formalmente la Cámara sobre su vigencia el próximo año, no habiéndose recibido comunicación o notificación al respecto".

"El convenio no se celebra ni se firma por Begoña Gómez sino los órganos competentes de la UCM ya que se enmarca en las actividades de la Cátedra extraordinaria que dirige en esa Universidad", señala Gómez en la carta, según la información publicada por el diario económico.