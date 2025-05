Susana Díaz, tras los mensajes de Sánchez a Ábalos que aluden a ella: "Es verdad, estuve y estoy muy jodida"

No solo Lambán y Page son aludidos por Sánchez en las conversaciones filtradas. También lo es Susana Díaz, la ex presidenta de la Junta de Andalucía. Que ha hablado con Onda Cero y ha confesado estar "muy dolida".

"Es verdad, estuve y estoy muy jodida"

Emocionada y con lágrimas en los ojos Susana Díaz ha asegurado a Onda Cero que ha sido muy duro leer esas transcripciones. "Para mí ha sido muy doloroso y yo creo que todo el mundo sabe que mi lealtad al PSOE es inquebrantable, pero eso no impide que pueda manifestar libremente mi posición y las cosas en las que creo", ha confesado la ex presidenta de la Junta.

Díaz asegura que en aquellos momentos estaba defendiendo un modelo de partido y valoraban si merecía la pena gobernar a cualquier precio y con cualquiera. "Había quienes manteníamos esa posición de que no merecía la pena. A cualquier precio y a cualquier y con cualquier partido. Y había quien pensaba que lo importante era gobernar", ha explicado a Onda Cero.

Además, ha contado que vivió muy mal aquella época y que "fueron tres años muy duros". "El no tener rencor, el recibir el cariño dentro y fuera del PSOE, me ayudó a levantarme, a seguir adelante. Y ahora lo que miro al futuro, no al pasado", ha dicho la ex presidenta.

