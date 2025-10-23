La gerente del PSOE admite que Sánchez podría haber cobrado dinero en efectivo y su respuesta no convence: "Sospechas en aumento"

Este jueves ha comparecido en el Senado la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en el marco de la comisión de investigación del caso Koldo, donde ha asegurado que "no ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado".

Muchas de las preguntas que ha respondido Fuentes han estado relacionadas con los métodos de pago del partido después de que la UCO haya indicado que no había encontrado respaldo documental para algunos de los pagos en efectivo que el partido había hecho a José Luis Ábalos.

"En pocas ocasiones se paga en efectivo", ha dicho Fuentes que ha asegurado también que "no ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado" desde que ella es gerente del partido, responsabilidad que asumió en 2021. Ha afirmado que este método se usaba solo como excepción y siempre para cantidades inferiores a 1.000 euros.

La gerente del PSOE también ha sido preguntada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una entrevista reciente en la Cadena SER reconoció que podría haber cobrado "en alguna ocasión" de esa manera.

Precisamente sobre eso ha preguntado la representante de UPN en la comisión, María Caballero, que ha pedido a Fuentes que respondiera con un sí o no a si Sánchez ha cobrado alguna vez en efectivo, a lo que Fuentes ha respondido que podría haberlo hecho, aunque ha negado que lo haya hecho desde que ella es gerente.

"El presidente del Gobierno, al igual, que cualquier persona que trabaja para la organización, ha podido cobrar del partido, por supuesto, y ha cobrado mediante transferencias y ha cobrado en algunas ocasiones también en efectivo", ha explicado Fuentes.

Al ser preguntada sobre si Sánchez ha cobrado dinero en efectivo desde que ella asumió el cargo de gerente del PSOE, Fuentes ha contestado en primera instancia muy rotundamente que no, pero al señalar al anterior gerente, ha dicho que no lo puede asegurar porque no tenía conocimiento de ese dato "en este momento".

Fuentes es gerente del PSOE desde octubre de 2021, por lo que fue ella la encargada de cerrar las cuentas de ese año. Al ser preguntada sobre si existe algún pago en efectivo a Sánchez documentado en ese año, Fuentes ha dicho que no lo recuerda.

"Llevo auditando las cuentas del partido durante varios años. No puedo saber cada uno de los pagos que se hacen y el modo en que se hacen (…) En este momento no conozco si se ha producido algún pago en efectivo, pero sí que le digo que los pagos en efectivo eran una práctica que se hacía en muy pocas ocasiones y que lo normal era pagar por transferencia", ha asegurado.

La senadora de UPN ha compartido estas declaraciones de Fuentes en redes sociales con un mensaje en el que termina diciendo "sospechas en aumento".