El exgerente del PSOE se niega a declarar en el Senado por estar citado como testigo por el Supremo en el 'caso Koldo'

El exgerente del PSOE y actual presidente de ENUSA, Mariano Moreno Pavón, ha anunciado, al inicio de su intervención en la comisión de investigación del Senado del 'caso Koldo', que se abstendría de responder las preguntas de los grupos por estar citado como testigo por el Tribunal Supremo.

"Por respeto al Tribunal Supremo, daré las explicaciones pertinentes en primer lugar a dicho tribunal y me abstendré hoy de hacerlo aquí", ha proclamado el exgerente del PSOE al inicio de su intervención en esta comisión de investigación.

"Plena disposición"

El exgerente socialista ha expresado su "plena disposición" para atender cualquier pregunta de la comisión de investigación una vez haya prestado declaración en el Tribunal Supremo como testigo en el 'caso Koldo'.

En cualquier caso, Mariano Moreno ha reivindicado su "voluntad de colaboración" con el Senado, recordando que ya compareció en esta comisión de investigación hace un mes como presidente de ENUSA, aunque ha defendido que acabó dando explicaciones sobre su anterior responsabilidad como gerente socialista.

El Gobierno no está preocupado

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró en el último Consejo de Ministros que el Gobierno no está preocupado por la citación del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, el próximo 29 de octubre en el Tribunal Supremo y ha asegurado que Pavón "acudirá, aclarará y responderá con la máxima transparencia".

Alegría reiteró "máxima colaboración" desde el partido. La citación se produce tras la negativa del exministro José Luis Ábalos y su exasesor a declarar la semana pasada en el Supremo.