García Margallo califica como "insostenible" la situación del Gobierno y propone "una moción de censura constructiva"

El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo ha calificado la situación de España de "insostenible". Tras los últimos acontecimientos -la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la entrada de la UCO en Ferraz...- ha publicado un vídeo en su cuenta de X en el que ha propuesto una solución para poner fin a "esta angustia que todos los días nos amarga las mañanas".

Según Margallo, tanto la prensa nacional como la internacional coinciden en que el Ejecutivo no puede gobernar ni satisfacer los intereses de la nación y de los españoles, lo que supone una situación "absolutamente paradójica".

Una moción de censura constructiva

A su juicio, la única solución "lógica" es la moción de censura. Sin embargo, "no es posible", apunta, porque el PP no tiene los apoyos necesarios y porque los socios del Gobierno "que creen que la situación es límite tampoco lo van a hacer". "Viven en el mejor de los mundos", ha ironizado, al tiempo que ha avisado que cuanto más débil sea el Gobierno "más cara será la factura que le pasen los socios por su apoyo".

Así las cosas, cree que lo que se debería hacer es "una moción de censura constructiva". ¿En qué consiste? Según Margallo habría que poner en el Gobierno a "un personaje neutro, moralmente irreprochable y con enorme prestigio intelectual". El proceso para ello sería muy simple: disolver las Cortes, convocar elecciones y que esta persona presidiera un proceso electoral "realmente neutro, imparcial y justo".

Feijóo se ofrece a Junts y PNV para un adelanto electoral

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue apostado por el "2027 y más allá" y rechaza cualquier opción que implique un adelanto electoral, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo sigue instando a los socios del Gobierno, especialmente a PNV y Junts, para que retiren su apoyo y apoyen una moción de censura.

Precisamente estos partidos son los que más críticos se han mostrado hacia el Ejecutivo. PNV ha dicho en repetidas ocasiones en los últimos días que la legislatura está agotada y que las elecciones deberían celebrarse en 2026, mientras que Junts sigue firme en su rechazo a las propuestas del Gobierno.

Es por ello que el líder popular ha hecho cuentas y ya son "184 diputados los que stamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas". Por eso, apelando a la coherencia de los que dicen que la situación es insostenible, se puede buscar "una solución en poco tiempo", tal y como ha dicho en una entrevista en Telecinco.

El objetivo de Feijóo es "restaurar la "decencia, limpiar las instituciones del Estado de forma inmediata" y "convocar las elecciones". También ha hecho un llamamiento a los socialistas, a los que ha pedido "actuar" porque lo que está pasando "afecta a todos".