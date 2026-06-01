Feijóo se ofrece a Junts y PNV para adelantar elecciones: "Podemos buscar una solución en poco tiempo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha ofrecido a Junts y PNV para "buscar una solución en poco tiempo" y hacer prosperar una moción de censura instrumental que provoque el adelanto de las elecciones generales al que se niega el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Parece ser, y quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí… porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo", verbalizó en una entrevista en Telecinco.

Feijóo hizo así "un llamamiento muy claro y muy transparente" tanto a PNV como a Junts, a quienes les garantizó que "solamente" quiere restaurar la "decencia, limpiar las instituciones del Estado de forma inmediata" y "convocar las elecciones".

Pide a los socialistas que actúen

También ha pedido a los socialistas que actúen pues esto no solamente es una cuestión del PP sino que "tienen que actuar" porque "esto afecta a todos", ha dicho.

El líder de los populares ha reiterado que hará "todo" para cambiar el Gobierno pero, preguntado directamente y en varias ocasiones sobre si el PP presentará una moción de censura, ha insistido en que no va a "seguir especulando sobre una moción" y que son los socios quienes tienen que responder a esa pregunta.

"Esa pregunta hay que hacérsela a cuatro diputados, que son los que le faltó al Partido Popular con Vox, Coalición Canaria y UPN hace tres años en la sesión de investidura", ha afirmado. La prudencia, ha asegurado, "con el tiempo dará frutos".

Feijóo ha afirmado que no está haciendo "nada que beneficie al PSOE" y que no va a ser "tan ingenuo" como para "empezar a desviar el foco", ya que "lo mejor que le puede pasar a Sánchez" es que el PP se enrede.

En los últimos años no ha presentado ninguna moción de censura porque estaba convencido de que la corrupción del Partido Socialista y del Gobierno era "una corrupción amplísima", ha explicado el líder del PP.