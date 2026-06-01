La estrategia de Sánchez tras los "tropiezos" en el PSOE: que el tiempo calme a los socios y disminuya el ruido judicial

El presidente del Gobierno ha aparecido por primera vez en público en España tras el estallido del caso Plus Ultra y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y tras la entrada de la UCO en la sede de Ferraz en el marco de la investigación del caso Leire Díez. Sin embargo, el líder del Ejecutivo ha optado por el silencio y se ha referido a los casos de corrupción que rodean al PSOE como "tropiezos".

Además, ha pedido "más tiempo" para que "enraícen las transformaciones" que el PSOE ha llevado a cabo. "Tiempo, sí, porque nuestra agenda no acaba en 2027", ha reclamado. Precisamente ese tiempo que ha pedido es el mismo que le echan en cara sus socios y la oposición, que le exigen que dé explicaciones ya en lugar de esperar al 24 de junio, en lo que consideran una maniobra de distracción.

Los socios y la oposición no quieren más tiempo

Desde el PNV han criticado al Jefe del Ejecutivo que vaya a comparecer tras el Congreso de Europa y se han preguntado de qué se va a hablar ese día en la Cámara Baja. "¿Vamos a hablar de Europa?, ¿de la situación política en el Estado?, ¿de hacer un 'nahaste borraste', una mezcolanza, o de que no se dé ninguna explicación? Ya veremos cómo acaba", decía este fin de semana Aitor Esteban.

El PP, por su parte, directamente le ha pedido que "no comparezca en las Cortes Generales", sino que las "disuelva y convoque elecciones", que es lo que quiere "toda España", porque "el tiempo para las explicaciones políticas ya ha pasado", en palabras del secretario general de los populares, Miguel Tellado.

Según el PP, lo que el líder del Ejecutivo pretende hacer es aprovechar la visita del papa y el comienzo del Mundial para que, cuando llegue el 24 de junio, la gente se haya "olvidado". Cabe destacar que en estos momentos también está teniendo lugar el juicio contra su hermano, David Sánchez.

Solo menciona una vez la palabra corrupción

Además del tiempo, la intervención del presidente del Gobierno ha estado marcada porque solo ha utilizado una vez la palabra "corrupción" y lo ha hecho para atacar a la oposición. En concreto, cuando ha criticado al expresidente José María Aznar y su "quien pueda hacer que haga", calificándole de "personaje que siempre se ha sobrestimado" y que lo que ha aportado a la política española ha sido: "corrupción, la gran mentira del 11M e incorporar a España a la guerra ilegal de Irak".

El resto del tiempo, se ha referido a los casos que rodean al PSOE como "tropiezos". "El socialismo democrático puede tropezarse; somos un proyecto humano y podemos tener tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida", ha dicho durante su intervención en el Congreso de las Juventudes Socialistas celebrado en Madrid.

Ocho años desde su llegada a la Moncloa

No es la primera vez que Sánchez se escuda en el silencio y en el tiempo. Precisamente este lunes se cumplen ocho años de su llegada al poder tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, una moción defendida ante el pleno del Congreso por el entonces secretario de Organización José Luis Ábalos, a día de hoy en prisión por su presunta implicación en el caso Koldo.

Cabe recordar los más de 40 días que pasó sin ofrecer ruedas de prensa con preguntas el año pasado -después del apagón- y que se pasó más de un año sin conceder entrevistas a medios españoles -dio una en julio de 2024 y hasta septiembre de 2025 no dio otra, en un año marcado por los casos de corrupción-.