Gallardo niega haber dado orden de crear la plaza del hermano de Sánchez y asegura que dijo: "Que gane el mejor"

El expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha negado este jueves ante la Audiencia Provincial haber dado instrucciones para crear una plaza destinada al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y ha asegurado que, cuando supo que concurría al proceso de selección, se limitó a comentar: "Que gane el mejor".

Gallardo ha declarado como investigado en el juicio que analiza la contratación de David Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de la Diputación en 2017 y la posterior transformación de ese puesto, en 2022, en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Durante su intervención, en la que únicamente ha respondido a preguntas de su defensa, el también exsecretario general del PSOE de Extremadura ha rechazado cualquier trato de favor y ha insistido en que ni Pedro Sánchez le pidió ayuda para contratar a su hermano ni mantenía con él una relación estrecha en aquella época.

"Ni siquiera era consciente de que tuviera hermanos", ha afirmado Gallardo, quien ha recordado que en 2016 apoyó la posición de Guillermo Fernández Vara y de Susana Díaz frente a Pedro Sánchez en la crisis interna del PSOE. Por ello, ha rechazado las acusaciones que apuntan a una supuesta contraprestación política por la creación del puesto.

Respecto al origen de la plaza, Gallardo ha explicado que surgió durante las reuniones de elaboración de los presupuestos provinciales para 2017, cuando el área de Cultura trasladó la necesidad de contar con una figura que coordinara las actividades de los conservatorios. Según ha señalado, la decisión de crear puestos responde a la capacidad de autoorganización de la institución y se adopta de forma consensuada entre las distintas áreas.

"Como máximo responsable de la Diputación asumo la responsabilidad de la creación de ese puesto y de todos los demás", ha manifestado, aunque ha negado que existiera una persona concreta en mente cuando se diseñó la plaza.

El expresidente provincial también ha cargado contra las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a las que ha calificado como una "novela de ficción propia de los Premios Felipe Trigo". En su opinión, los investigadores han realizado interpretaciones que demuestran un desconocimiento del funcionamiento de la administración local.

Gallardo ha defendido que la plaza respondía a una necesidad real derivada de la creciente actividad cultural de los conservatorios y ha asegurado que el tiempo empleado para cubrirla fue "absolutamente normal". Asimismo, ha negado haber intervenido en el cambio de denominación del puesto en 2022.

Las acusaciones populares piden más pena

La jornada también ha estado marcada por el endurecimiento de las peticiones de las acusaciones populares. Vox, PP y HazteOir han elevado hasta seis años de prisión la pena solicitada para David Sánchez y hasta cuatro años para Gallardo por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Las defensas han denunciado indefensión por la modificación de las calificaciones jurídicas, aunque el tribunal ha rechazado esa alegación y ha mantenido el calendario previsto para la presentación de conclusiones definitivas.