Gabi Sanz desvela en La Brújula que ha hablado con el entorno de Zapatero, que asegura que las joyas son regalos a su esposa

El periodista Gabi Sanz ha confirmado en La Brújula que ha hablado con el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quienes aseguran que las joyas que la UDEF ha encontrado en una caja fuerte en su despacho son regalos que le ha hecho a su mujer, Sonsoles Espinosa, y otras que ella heredó de su madre y su tía.

Cabe recordar que el abogado no quería que la UDEF entrara, pero al final accedió y la propia Gertru, la secretaria, abrió la caja fuerte con la llave. Durante el registro de la oficina, que se prolongó durante cuatro horas, la policía encontró 103 joyas y objetos de valor. Entre los efectos intervenidos figura una bolsa con la inscripción 'Presidencia del Gobierno' con tres pares de pendientes dorados, un brazalete con bolas plantas, sortijas y un reloj dorado.

Una muerte civil para Zapatero

Esto coincide también con lo que declaró la propia Gertru al ser preguntada por el interior de esa caja fuerte. "Quiero creer y espero que sea bisutería y que no sean las esmeraldas y los zafiros de los que se está hablando porque de una imagen como esta no se vuelve", ha declarado Sanz.

Ha reconocido que está "asombrado" ante estos acontecimientos, porque esto es "una muerte civil" para Zapatero, ya que siempre ha encarnado la "insobornabilidad y la izquierda irrdenta".

También ha hablado con el entorno sobre las minas de oro y níquel que aparecen en el informe y que se atribuyen a Julio Martínez. Si bien, él dice que es "ridículo", según el entorno, porque no hay nada que lo confirme.

¿Un cambio de estrategia judicial?

Sobre los proyectos de exportación, el entorno del expresidente dice que existieron, "pero que no cuajaron", por lo que se abre "un interrogante. ¿Exactamente de qué proyectos estamos hablando? ¿De naranjas, de uranio enriquecido...?" se ha preguntado el periodista.

Así las cosas, Sanz cree que hay "un cambio de estrategia judicial" de cara al 2 de junio, "del soy inocente al soy inocente, salvo alguna cosa". Según el periodista, si después de todo lo que se está conociendo llega el 2 de junio ante el juez, la fiscal y la UDEF y dice que es inocente, "solo le puede traer serios problemas, porque no es creíble".