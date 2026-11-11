La Fiscalía abre una investigación por la difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha decidido abrir este miércoles una investigación por la difusión de contenido sexual de menores en TikTok tras la investigación periodística de Maldita.es.

Será Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática quien se encargara de indagar si se están produciendo delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores.

La decisión llega después de que el Ministerio de Juventud e Infancia dirigido por Sira Rego pidiese ayer que se abriera una investigación y, al mismo tiempo, que la Agencia Española de Protección de Datos paralizara la actividad de la plataforma.

La Fiscalía investigará la denuncia de Maldita.es

El Ministerio Fiscal ha anunciado este miércoles el inicio de las pesquisas, detallando que la investigación tiene su origen en el escrito de denuncia presentado por la entidad Maldita.es.

En ella se refleja que la fundación "ha tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en la misma o en otras plataformas o la difusión en directo de imágenes con menores de edad, mediando compensaciones de carácter económico".

Asimismo, la Fiscalía ha indicado que este miércoles han comparecido los denunciantes ante la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática para ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía "el material probatorio oportuno, que será objeto de inmediato análisis y valoración".

Las pruebas aportadas

El pasado lunes, Maldita.es publicó una investigación en la que asegura haber identificado más de mil vídeos de TikTok con material de abuso sexual infantil explícito. De ellos, ha denunciado a la plataforma una muestra de 50 como contenido ilegal, que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 'me gusta'.

Por otro lado, la investigación periodística, desarrollada durante 35 días, identificó 12.068 comentarios en español de 7.725 perfiles que presumían de poseer material de abuso sexual infantil, lo solicitaban o anunciaban su intercambio o venta.

Según la organización, TikTok solo ha borrado cinco de esos vídeos y ha bloqueado otros 13, aunque el contenido eliminado solo afecta a España. Por ello, desde la fundación han denunciado la inacción de la plataforma ante un problema que ha crecido exponencialmente con el paso del tiempo ante la falta de respuestas para atajar el problema.

El Gobierno pide paralizar la actividad

Tras conocerse los resultados de la investigación, el Gobierno solicitó este martes a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que paralice la actividad de TikTok en España con carácter excepcional.

Por ello, la AEPD ordenará el bloqueo de los enlaces y contenidos de TikTok que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores, una vez analizados dichos contenidos y la información solicitada a la plataforma.

Además, tal y como han informado, solicitarán a Maldita.es una relación de los enlaces a los contenidos denunciados y requerirán a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los mismos.

Además, han señalado que, "una vez analizada esa información, ordenarán el bloqueo que impida el acceso a los enlaces y contenidos concretos y determinados que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores".

Desde la AEPD han precisado que se trata de una medida "concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional".