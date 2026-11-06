Feijóo introduce en la precampaña la polémica con la final del Mundial: "Si Marruecos tiene la final, España debería dejar la organización"

La polémica con el Mundial 2030 sigue en el aire. Marruecos y España pugnan por ver quién de los dos se hace con la final del campeonato que tendrá lugar dentro de cuatro años. Sin embargo, por el momento no existe una decisión oficial.

La FIFA aún no se ha pronunciado al respecto a pesar de los numerosos intentos de Marruecos de ejercer presión a través de diversas declaraciones. El país norteafricano ha aseverado que serán los anfitriones de una final que tendría lugar, presuntamente, en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca.

Así lo afirmó el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, aunque sus palabras fueron rápidamente desmentidas. La FIFA salió rápidamente para confirmar que la decisión sobre la sede de la final del Mundial de 2030 "se tomará en su debido momento".

No obstante, las dudas siguen rondando en España y han alcanzado a la política. Ha sido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha puesto en la diana la final del Mundial, dejando caer la posibilidad de que España no organice el torneo en caso de no ser el anfitrión.

Feijóo deja en el aire que España organice el Mundial

El Mundial 2030 ha llegado a la campaña electoral. Después de las numerosas críticas que ha generado imaginar un hipotética final del torneo en Marruecos, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que si llega a la Presidencia del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre, defenderá que España abandone la organización del torneo en caso de que la FIFA decida que el partido por el título se dispute en Marruecos.

"España ha de organizar la final de la Copa del Mundo. Y si no la organiza, en mi opinión, España no debería participar en la organización del Mundial", ha asegurado el líder de los populares en una entrevista en 'El Chiringuito'.

Preguntado si, ya como presidente, promovería la retirada de España en ese escenario, Feijóo se ha mostrado contundente: "Sí, la respuesta es sí". De esta forma, ha defendido como algo "justo", "oportuno" e "indiscutible" que la final se juegue en territorio español, haciendo referencia a la experiencia del país en este tipo de eventos.

Por otro lado, ha tirado de hemeroteca para recordar que, de origen, eran Portugal y España los únicos países anfitriones del Mundial.

El mensaje del líder del PP en redes

Tras sus afirmaciones, las redes han reaccionado con todo tipo de comentarios sobre ese hipotético escenario. Varias horas después de confirmarse la noticia, el propio Feijóo ha reaccionado a través de sus redes reafirmando sus palabras.

"Recuperar el orgullo de nuestro país pasa también por no dejarse pisotear por nadie. La final del Mundial le corresponde a España. A la primera potencia internacional en fútbol no se la humilla. Yo sí defenderé los intereses de mi país. También en esto", ha escrito en un mensaje en X.

Bernabéu y Camp Nou, principales candidatos

En el caso de que España sea elegida como país con el privilegio de albergar la final, serán Barcelona y Madrid las ciudades con posibilidades. En el dossier de candidatura, España propuso los estadios Santiago Bernabéu y Camp Nou, mientras que Marruecos solo presentó el Gran Estadio Hassan II de Casablanca.

La infraestructura marroquí contaría con una capacidad de 115.000 espectadores, lo que la convertirá en la mayor del mundo, por encima de del Camp Nou y el Santiago Bernabéu, que cuentan con un un aforo de 105.000 y de 78.297 respectivamente.

Sin embargo, desde la RFEF vienen señalando que la capacidad organizativa de España y sus garantías de seguridad superan a las de Marruecos. Queda mucho tiempo por delante para que la FIFA tome una decisión que sin duda podría significar un antes y un después para el país.