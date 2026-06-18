Feijóo eleva la presión sobre Junts y PNV y les piden que apoyen una moción de censura instrumental: "Hagámoslo"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado este jueves la presión existente sobre Junts y PNV para expulsar a Pedro Sánchez de la Moncloa, ante lo que consideran un "atrincheramiento" del Gobierno, y ante la resistencia del presidente del Ejecutivo de convocar elecciones. Para ellos, es "la hora de la verdad", justo después de la negación de la Mesa del Congreso a la petición de PP y Junts acerca de convocar elecciones.

Durante una rueda de prensa en Bruselas, antes de la reunión de Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo Europeo, el líder de los populares ha confirmado estar trasladando que "si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo", pero que en caso contrario no pueden seguir "tomando el pelo a la gente", ya que "no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria".

Feijóo ha desvelado que hay líderes europeos que le han llamado para pedirle "una explicación y una descripción de los sumarios que se van agolpando en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional". También ha manifestado que se le cae "la cara de vergüenza explicando que mi país es hoy el país de la Unión Europea con más casos de corrupción".

El líder popular ha insistido en que tanto Zapatero como Sánchez son los dirigentes que "más han deteriorado la imagen de España en Europa", y que el Gobierno actual de este último es "el que tiene atónito a Europa". En esta línea, ha señalado que "lo que mancha a España es lo que hace el Gobierno, no lo que lamentablemente tiene que describir el líder de la oposición".

Feijóo afirma tener contactos "en tiempo real" con todas las fuerzas políticas

Respecto a los posibles contactos con los socios de Sánchez para avanzar una posible moción de censura, Feijóo ha confesado que "tengo contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas, y es que estoy trasladando que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo".

Para el líder del PP, "la única solución" que existe para evitar el "atrincheramiento" de Sánchez ante la no convocatoria de elecciones anticipadas pasa por "remover al Gobierno para elegir otro" y que así las convoque.

"Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y por el PP, hemos manifestado la necesidad de convocar de forma inmediata unas elecciones generales. Eso suma 184 diputados. El número de diputados que se necesita para obtener este respaldo son 176. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre", ha añadido, antes de sentenciar que "la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria".

En alusión a la enmienda de Junts para convocar elecciones generales, Feijóo ha señalado que "últimamente hay algunos partidos políticos que están hablando de este asunto y que incluso están presentando alguna iniciativa del Congreso", aunque a su parecer hay que ver si esas iniciativas "al final se quedan en una tentativa" o "por el contrario van en serio y respeta a los votantes que representan".

Por último, ha reiterado estar a favor de "una convocatoria urgente de elecciones" porque hay que "remover" y "desplazar" a este Gobierno para que otro "convoque elecciones de forma inmediata". Respecto a una posible moción de censura, ha declarado que "esta es la propuesta que está puesta encima de la mesa por mi partido y por mí mismo a través de distintas intervenciones en el Congreso y ahora también aquí".