El expresidente de Plus Ultra admite haber hablado con Zapatero y señala que la comisión del 1% iba para él

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha declarado este lunes como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por el denominado 'caso Plus Ultra'.

En su declaración, Sola ha confirmado que habló en abril de 2020 con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el momento en que buscaba financiación para la compañía aérea y asumió que era necesario abonarle una comisión a cambio del rescate público.

En 2021, la compañía fue rescatada con éxito gracias al Ejecutivo, que abonó 53 millones de euros públicos. Sin embargo, el rescate fue acompañado de un pactó entre el empresario y Zapatero donde se le hacía llegar al expresidente el 1% del montante total de esta ayuda a modo de comisión "a éxito".

Martínez Sola ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional el escrito en el que aludió a la "pretensión de cobrar" del supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y del propio expresidente del Gobierno por mediar para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.

Medio millón de euros tras el rescate

Martínez Sola ha expresado esta mañana en su declaración ante el juez que acordó con el expresidente el pago de 530.000 euros, es decir, el 1% de la ayuda pública. Dicha comisión se abonó a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que recibió la compañía, y se pagó a Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente.

Sola ha subrayado ante el juez que siempre entendió que Julio Martínez hablaba en nombre de Zapatero y que no hicieron un seguimiento de las gestiones que pudiera haber hecho el expresidente del Gobierno, ya que lo importante era "el éxito del rescate". Asimismo, ha admitido que se asumió que Plus Ultra debía contratar con Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía relación con Zapatero, "como una medida desesperada".

La declaración de Martínez Sola ha tenido lugar después de que tanto él como el exCEO Roberto Roselli, también imputado, enviaran el pasado julio sendos escritos al juez, horas antes de renunciar a sus cargos en la compañía, señalando que pagaron "elevadas cantidades de dinero" a Martínez Martínez por la supuesta mediación de Zapatero.

Un pago repartido en cinco años

Los directivos de la compañía explicaron en el escrito que el pago del 1% del rescate, valorado en 530.000 euros, se realizó desglosado entre 2020 y 2025. Así, 249.000 fueron ingresados a Análisis Relevante, mientras que 98.617 fueron a parar a Voli Analítica y otros 110.799 euros a Domotic Europe, empresas vinculadas a Martínez Martínez.

También indicaron que, aunque el socio de Zapatero "tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos", finalmente "aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie de 69.000 euros y consistente en los billetes de clase 'business' que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante 2021 y siguientes" años.

La llamada de Zapatero a Martínez Sola

Por otro lado, el empresario ha declarado que el 30 de abril de 2020 el expresidente del Gobierno le llamó a través de un número oculto. Sola trasladó al exlíder socialista la situación que atravesaba la compañía, que entonces intentaba acceder a un crédito ICO.

Ante dicha petición, Zapatero le manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas. No obstante, el expresidente le dijo también que su "gente" se pondría en contacto con él, y después le contactó Julio Martínez.

Fue este amigo de Zapatero, tocayo del presidente de Plus Ultra, quien le pidió el 1 % por el "acompañamiento" y, aunque no sabía para qué lo pagaba, "ante la duda" lo hacía y era además un "pago a éxito" que únicamente se ejecutaba si la gestión fructificaba.

La conversación "duró aproximadamente diez minutos y, en la misma, Martínez Sola hizo una breve exposición a Zapatero sobre la compañía, trasladándole la difícil situación financiera en la que se encontraba".

Con la declaración de Julio Martínez Sola, el juez Calama retoma la investigación a Zapatero por liderar, presuntamente, una red de influencias en favor de Plus Ultra y de otras empresas.