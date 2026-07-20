La expareja de Ábalos no declara en su primera citación como imputada en el caso Koldo

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, se ha acogido este lunes 20 de julio de 2026, a su derecho de no declarar en su primera comparecencia como investigada ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que encausa el caso Koldo. Está siendo investigada por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias por su contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

También se han acogido a su derecho de no declarar Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García, e Ignacio Zaldívar, exdirector de Gestión Administrativa de Adif. Según fuentes jurídicas, Joseba García solo ha intervenido para negar que tuviera relación con la contratación de Rodríguez en Ineco y asegurar que no la conocía antes de que comenzara a trabajar en la empresa pública.

La contratación en Ineco y Tragsatec

Jéssica Rodríguez, Joseba García e Ignacio Zaldívar fueron citados como investigados después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitara tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas, en la que José Luis Ábalos fue condenado a veinticuatro años de prisión y Koldo García a diecinueve años y ocho meses.

La Fiscalía sostiene que Rodríguez fue la principal beneficiaria del supuesto procedimiento irregular en su contratación en Ineco y Tragsatec. Anticorrupción señala que no desempeñó ningún trabajo en esas empresas y que el propósito era que percibiera un salario mensual.

Durante el juicio del caso mascarillas, Rodríguez reconoció como testigo que no llegó a trabajar en Ineco y que Ábalos conocía la situación. "Yo solamente tenía que hacer lo que Joseba y Koldo me pidieran. Yo cobraba y estaba a la espera de lo que me dijeran que tenía que hacer", afirmó.

La sentencia recoge que estuvo contratada en Ineco entre marzo de 2019 y febrero de 2021, donde percibió 34.450 euros y en Tragsatec entre marzo y septiembre de 2021, donde recibió otros 9.500 euros.

El "interés" de Pardo de Vera para contratar a Jéssica

La Fiscalía también sostiene que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, encargó al exdirector de Gestión Administrativa de la empresa, Ignacio Zaldívar, realizar las gestiones para facilitar la contratación de Rodríguez en Tragsatec sin necesidad de una entrevista previa.

Además, el Ministerio Público indicó que Zaldívar comentó a los responsables de Tragsatec que Rodríguez tenía algún tipo de vínculo con el entonces ministro Ábalos y que Pardo de Vera tenía interés en que fuera contratada.

En el juicio del caso mascarillas, Zaldívar aseguró que actuó como una "correa transmisora" y negó haber sabido que existiera una situación irregular relacionada con la ausencia de Rodríguez en su puesto de trabajo. También explicó que, cuando trató con ella por un problema con unos cheques de comida, percibió una actitud de "altivez" y "soberbia", aunque dijo que no le dio "mayor importancia".