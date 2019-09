Errejón avisa a Sánchez de que no cuente con él si se escora hacia Cs o el PP

"Espero que el PSOE no se confunda, si elige escorarse hacia el PP o Ciudadanos que no cuente con nosotros", ha asegurado Íñigo Errejón en una entrevista en La Sexta cuando le han preguntado si dará un voto en blanco al PSOE. El exnúmero dos de Podemos ha dicho que "van a ser muchas" las provincias en las que se presentará con Más País, aunque no ha concretado en cuántas, pero en todo caso -ha dicho- solo concurrirá en aquellas donde no haya riesgo de restar al bloque de la izquierda.

"Esta candidatura no es contra nadie", ha defendido Errejón, que se presenta como una parte de la solución al bloqueo político y espera que los partidos de la izquierda no se enzarcen durante la campaña electoral en "los reproches de quién ha roto cuántos platos" porque, asegura, "de ahí no sale un gobierno".

Preguntado sobre las declaraciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ayer dijo que a los poderes económicos no le molestan las candidaturas moderadas, Íñigo Errejón ha respondido que "la mejor manera de que no apareciera nadie es que no hubiera elecciones".

Sobre las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos de cara a la investidura, Íñigo Errejón ha dicho que él sí habría aceptado la oferta de una coalición con una vicepresidencia y tres ministerios, pero ha puntualizado que está convencido de que Pablo Iglesias también la habría aceptado en septiembre.

"Lo que no entiendo es que el PSOE hiciera una oferta que caduca como un yogur", ha asegurado. Por otro lado, sobre su posición sobre Cataluña, uno de los asuntos que más preocupaban al PSOE a la hora intentar pactar con Unidas Podemos, Errejón ha precisado que su solución pasa llegar a un acuerdo refrendado que luego lleve a un referéndum.

"Ninguna sentencia ni ninguna medida coactiva va a turbar la convivencia de nuestro país", ha añadido al respecto.