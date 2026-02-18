El entusiasmado aplauso de Vox al PP en el debate sobre la prohibición del burka: "La cultura no borra a la mujer"

La proposición de ley de Vox para prohibir el uso del niqab y el burka en espacios públicos ha sido rechazada por el Congreso este martes con 177 votos en contra (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Compromís).

La propuesta, impulsada por Vox, ha sido apoyada únicamente por UPN y el Partido Popular. Es este último el que ha provocado una escena llamativa en la bancada de Santiago Abascal con el efusivo aplauso al discurso de Ester Muñoz. "El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina. Es una mujer obligada a caminar entre nosotros sin rostro, sin expresión, sin identidad reconocible", señaló la portavoz. Entre tanto, numerosos aplausos respaldaron un discurso que inicialmente enardecía a los diputados populares para después, poco a poco, ir ganándose el apoyo y el aplauso de la formación que lidera Abascal.

Durante el debate de este martes, la diputada de Vox Blanca Armario defendió el burka como una "mazmorra textil" y el uso del velo como una "práctica incompatible con los valores fundamentales de Europa". Por su parte, el PNV dejó sobre la mesa que las sanciones que propone Vox son "desproporcionadas y discriminatorias", dado que solo afectan a prendas islámicas. Según defendieron, el texto registrado exacerbaba "estereotipos impuestos al islamismo, fomentando su intolerancia en la sociedad". Su diputado, Mikel Legarda, afirmaba que lo ideal sería "poder debatir sobre la regulación en espacios públicos de prendas que cubran completamente el rostro sin argumentos xenófobos".

PSOE reprocha a Vox intenciones racistas y xenófobas

Desde el PSOE, Andrea Fernández reconoció que este tipo de indumentarias "parten de lógicas machistas", pero puntualizó al partido de Santiago Abascal que esa premisa "no abre la puerta al racismo, la xenofobia y el supremacismo". Según Fernández, "mezclar delincuencia con islam no tiene nada que ver con la dignidad de las mujeres, pero sí con su xenofobia y con la polarización que pretenden trasladar a la sociedad española".

Junts también registró este martes su propio proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y solicitar la delegación en Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas. "Ni burka, ni Vox. Ni velo integral, ni la extrema derecha. Tampoco miedo, tampoco complejos", dijo la diputada catalana Miriam Nogueras, quien había reivindicado una norma hecha a la "catalana manera", basada en la "centralidad".