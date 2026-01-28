El elogio de The New York Times a España por el decreto de migración: "En contra de una tendencia global"

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes la regularización extraordinaria de migrantes. Una medida con la que unas 500.000 personas podrán beneficiarse de una serie de derechos gracias a la nueva normativa, como la suspensión automática de órdenes de expulsión o procedimientos de retorno por motivos administrativos.

De esta nueva medida se ha hecho eco uno de los periódicos más influyentes del mundo. The New York Times calificaba este martes a España como "un faro para los inmigrantes". Según el citado medio, con esta nueva normativa nuestro país va "en contra de una tendencia global".

Desafío de una tendencia global

Para ejemplificarlo habla de países vecinos, como Italia, que persigue "retener a los solicitantes de asilo en Albania mientras se procesan sus casos". O incluso Grecia, que "impone penas de prisión a los migrantes que permanezcan en el país tras el rechazo de sus solicitudes de asilo".

También hay espacio para Estados Unidos, especialmente con los últimos acontecimientos a manos del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Según apunta el mismo medio, el gobierno de Donald Trump "está llevando a cabo una campaña radical y agresiva para arrestar y deportar a millones de personas".

Así lo señaló también Ben Monterroso, activista y presidente de la organización Poder Latin X, este martes en La Brújula: "Quiere provocar caos en las diferentes ciudades para poder mandar a la patrulla fronteriza y al ejército". De hecho, llegó a explicar que Trump estaría usando a la comunidad migrante como eje de campaña política para ocultar otros aspectos importantes de su mandato, como la vivienda.

En cualquier caso, España ha decidido tomar otro camino. Con la aprobación de este decreto, cientos de miles de inmigrantes accederán a una autorización de residencia provisional con derecho a trabajo y acceso a sanidad. Eso sí, para ello es necesario presentar una solicitud. Todo apunta a que podrán presentarse hasta el 30 de junio del presente año.

Requisitos para poder presentar la solicitud

Los requisitos para poder presentarla no son demasiados. En primer lugar, las personas deben acreditar que llevan más de cinco meses en España desde el momento en el que tramitan la solicitud. Es imprescindible que no hayan llegado después del 31 de diciembre de 2025 y que no tengan antecedentes penales.