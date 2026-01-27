Chema Crespo desmiente el bulo de la regularización de migrantes: “Qué es eso de que se hace para que puedan votar”

La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno que afectará a más de medio millón de personas ha provocado el rechazo de la oposición por considerarla oportunista y tanto PP como Vox se han mostrado en contra.

Los aspectos fundamentales de esta medida así como el debate que ha generado ha centrado la tertulia de Más de uno, en la que Chema Crespo ha querido aclarar que algunas de las cosas que se están diciendo son mentira.

Crespo muestra su indignación por que se utilice el término "regularizaciones masivas". "Me parece ofensivo", dice, porque "se regulariza uno a uno, persona a persona".

Resalta que un alto porcentaje de trabajadores no son nacionales y que se les debe tratar como sujetos de derecho y lamenta que se les criminalice: "Me parece de una injusticia tremenda".

En este punto ha clamado contra el bulo de que se les regulariza para que voten y afirma que quien dice esto "desconoce cuáles son los requisitos del derecho al voto en España".

Concluye insistiendo que el trabajador que está en nuestro país "debe ser sujeto de derechos y su situación debe estar regularizada".