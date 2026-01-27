"Queda guay y muy pijoprogre decir 'estoy muy sensible' ante la población migrante": la crítica de Paco Marhuenda a la regularización del Gobierno

El acuerdo del Gobierno con Podemos para una regularización extraordinaria de inmigrantes ha reabierto el debate sobre el plan del Ejecutivo en esta materia, especialmente en un contexto de crisis migratoria. La propuesta, aprobada este martes por real decreto, apuesta por la regularización de medio millón de personas migrantes.

La iniciativa ha generado división en política y ha sido objeto de debate en la tertulia en Más de uno, donde Paco Marhuenda ha dejado claro su rechazo al plan de Pedro Sánchez. "Este Gobierno lleva regularizando inmigrantes mucho tiempo, ha creado más de dos millones, de los cuales creen en Moncloa que les van a votar", afirma Marhuenda.

"Vamos a los tópicos, que si mano de obra, que si resulta unas cosas sí y otras no, pero el hecho objetivo es que se quiere cambiar el mapa electoral", señala Marhuenda, que carga con dureza contra Pedro Sánchez y su gestión: "No pensemos que ayer se levantó Sánchez diciendo 'hay que resolver esto, porque estoy muy preocupado desde mi Palacio en La Moncloa, desde mi avión Falcon, desde mi coche oficial, inquieto y preocupado por los pobres inmigrantes'".

Así, Marhuenda se preguntan si toman por "tontos" a todas las personas. "El hecho objetivo es que queda muy bien, muy pijoprogre decir 'estoy muy sensible, qué desastre, qué horror, welcome refugiees', y luego hay otros problemas como que crece la ultraderecha, que cada vez son más millones de personas", concluye Marhuenda.